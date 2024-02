Prédictions hebdomadaires Bitcoin : BTC envisage 60 000 $ mais une correction se profile | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reteste un niveau de résistance difficile à 52 062 $.

Un manque de dynamique est susceptible de déclencher une correction et une consolidation au cours des prochaines semaines.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC reste entre 52 062 et 45 156 dollars.

Un rebond à l’extrémité inférieure de la fourchette potentielle pourrait entraîner une révision du niveau de résistance hebdomadaire de 58 399 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) n’a augmenté que depuis le 22 janvier, mais pourrait se consolider avant la prochaine hausse. Avec le rythme auquel le BTC augmente après l’approbation de l’ETF, associé à des fondamentaux solides, les investisseurs devraient envisager d’acheter les baisses avant que le BTC n’atteigne 60 000 $.

Le prix du Bitcoin devrait ralentir

Le prix du Bitcoin a augmenté de 68 % entre le 9 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, après quoi il s’est consolidé pendant sept semaines. Au cours de la huitième semaine, il a déclenché une cassure, augmentant de 25 % et établissant un sommet local à 52 879 $.

La deuxième étape a poussé BTC à balayer le niveau de résistance hebdomadaire à 52 065 $, collectant ainsi la liquidité d’achat-stop. Si ce bougie hebdomadaire clôture en dessous dudit niveau de résistance, les chances de consolidation augmenteront fortement.

En supposant que le prix du Bitcoin descende en dessous de 52 065 $, il est susceptible de baisser et d’atteindre 45 156 $, un niveau de support hebdomadaire. Cette évolution est soutenue par la divergence baissière potentielle évoquée dans la publication précédente. Une fois les limites inférieure et supérieure fixées, le BTC s’échangera probablement dans la fourchette, recherchant un balayage du plus bas de la fourchette avant de déclencher une reprise.

L’objectif à la hausse du prix du Bitcoin inclut le prochain niveau de résistance hebdomadaire à 58 399 $. Cependant, il est peu probable que BTC s’arrête à ce niveau, une extension rapide à la hausse pourrait voir le pionnier de la cryptomonnaie revoir le niveau psychologique de 60 000 $ après plus de deux ans.

L’euphorie, associée au FOMO de détail pour avoir atteint 60 000 $, pourrait suffire à pousser le prix du Bitcoin à retester et à dépasser le sommet historique de 69 138 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

BTC vend des signaux et des fractales

Le graphique journalier, qui affiche un signal de vente rouge « un » provenant de l’indicateur d’inversion de dynamique (MRI), soutient une correction à court terme du prix du Bitcoin. Cette formation technique prévoit une correction de un à quatre bougies.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Enfin, comme le souligne le tweet ci-dessous, l’évolution des prix du Bitcoin à partir du 29 janvier 2024 est étrangement similaire à ce qui se passe au moment de la rédaction de cet article. Bien que de telles fractales aient une faible probabilité de fonctionner, il est intéressant de noter que différentes perspectives convergent vers une potentielle correction du marché de la cryptomonnaie.

Les perspectives du prix du Bitcoin restent optimistes sur une période plus longue et les investisseurs ne doivent pas confondre un repli potentiel avec une correction qui gâcherait le marché. Un développement risqué serait que BTC renverse le niveau de support de 41 392 $. Cette décision créerait un plus bas pour la structure hebdomadaire du marché, invalidant la thèse haussière. Un tel mouvement de BTC suggérerait une correction potentielle à 37 893 $.

