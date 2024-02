La cotation de MicroStrategy dans l’indice S&P 500 pourrait exposer des millions de personnes au Bitcoin | Cryptomonnaie

MicroStrategy, la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin, est progressivement en passe d’être éligible à l’inclusion dans l’indice S&P 500 – une étape qui pourrait voir les entreprises Bitcoin apparaître sur « presque tous les portefeuilles ».

La société axée sur Bitcoin (BTC 51 891 $) devra cependant toujours répondre à des critères d’éligibilité stricts et obtenir une forte augmentation de sa capitalisation boursière.

Les données montrent que MicroStrategy s’est hissé à la 535e position parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis le 15 février, après une période de négociation de huit jours qui a vu le cours de ses actions grimper de 46 %.

Les plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis par capitalisation boursière : Source : Capitalisation boursière des sociétés

Pour figurer sur l’indice S&P 500, qui suit les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, une entreprise doit répondre à plusieurs critères d’éligibilité, notamment une capitalisation boursière minimale et une somme positive de bénéfices au cours des quatre trimestres précédents, en en plus d’être rentable au cours du dernier trimestre.

Au moins 250 000 actions doivent également avoir été négociées au cours des six derniers mois et la plupart des actions doivent être entre les mains du public.

Selon les règles actuelles, les entreprises candidates doivent avoir une capitalisation boursière de 15,8 milliards de dollars pour être éligibles. La capitalisation boursière de MicroStrategy s’élève à 12,1 milliards de dollars, ce qui indique que son prix actuel de 718 dollars devrait augmenter à 937 dollars si toutes les autres choses sont égales.

L’action MicroStrategy a cependant enregistré une somme positive de bénéfices au cours de ses quatre derniers trimestres, y compris son trimestre le plus récent.

Même si les critères sont remplis, le comité exécutif de S&P, composé de 11 membres, doit approuver la cotation de MicroStrategy. Le comité a temporairement retiré le constructeur de voitures électriques Tesla de l’indice S&P 500 ESG en mai 2022.

Le fonds indiciel large est rééquilibré le troisième vendredi de chaque mois de mars, juin, septembre et décembre.

Bitcoin dans « presque tous » les portefeuilles

Si MicroStrategy cherchait à s’inscrire au S&P 500 et réussissait, cela pourrait « déclencher une boucle de rétroaction positive massive » de l’exposition au Bitcoin dans presque tous les portefeuilles d’ETF, selon Joe Burnett, directeur principal du marketing produit chez la société de services financiers Bitcoin Unchained.

Si MicroStrategy est inclus dans le S&P 500, Bitcoin commencera à « s’infiltrer automatiquement dans presque tous les portefeuilles », a déclaré Burnett. « Cela inclut votre 401k traditionnel, votre fonds de pension et chaque portefeuille 60:40. »

Les trois plus grands fonds négociés en bourse en termes d’actifs sous gestion suivent le S&P 500, à savoir le SPDR S&P 500 ETF Trust de State Street, l’iShares Core S&P 500 de BlackRock et le Vanguard S&P 500 ETF, avec plus de 400 milliards de dollars d’actifs chacun, selon la base de données ETF de VettaFi. .

Si MicroStrategy devait pénétrer dans le S&P 500, la pondération de son portefeuille serait d’environ 0,01 % du fonds indiciel.

Les données montrent que le S&P 500 affiche actuellement une capitalisation boursière de 41 900 milliards de dollars, ce qui indique que MicroStrategy consommerait 12 milliards de dollars en allocation passive de capital avec une pondération de 0,01 %.

« Les flux d’indices passifs stimulent les marchés. L’inclusion [equal] des achats automatiques, augmentant le cours de son action, permettant davantage d’émissions d’actions pour les achats de BTC, augmentant encore le cours de son action et attirant davantage de flux passifs », a déclaré Burnett dans un article X distinct.

Saylor a découvert le problème de l’argent infini : • Acheter #Bitcoin

• MSTR augmente

• S’endetter davantage

• MSTR augmente

• Vendre des avoirs personnels

• MSTR augmente

• Émettre plus de stock

• MSTR augmente

• Rejoignez le S&P 500

• MSTR augmente C’est le livre de jeu du siècle. – Le thérapeute ₿itcoin (@TheBTCTherapist) 15 février 2024

MicroStrategy détient actuellement 190 000 BTC à un prix d’achat moyen de 31 224 $, ce qui indique que l’entreprise a augmenté son investissement de 3,9 milliards de dollars.

Cela survient alors que le fondateur et président de la société, Michael Saylor, a révélé que MicroStrategy passait d’une société de business intelligence à une « société de développement Bitcoin » le 9 février.



