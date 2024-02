Le prix du XRP remonte vers l’objectif de 0,60 $, il est probable qu’il atteigne 1 $ dans ces trois conditions. | Cryptomonnaie

Le prix XRP du jeton natif de XRPLedger a grimpé à 0,5791 $ vendredi, se rapprochant de l’objectif de 0,60 $. Le prix du XRP pourrait revenir au niveau de 1 $ avec des mesures haussières en chaîne et des évolutions probablement positives dans le procès de la SEC.

Volume XRP. Source : Santiment

Bénéfice/perte réalisé par le réseau. Source : Santiment

Le prix du XRP est actuellement dans une tendance à la hausse et l’altcoin a grimpé jusqu’à un sommet de 0,5791 $ vendredi. L’actif se rapproche de la résistance à 0,60 $. Le sommet de 0,6405 $ en 2024 est de nouveau en jeu comme objectif pour le prix du XRP.

L’Awesome Oscillator (AO) affiche des barres vertes, confirmant que la tendance à la hausse des prix du XRP est en place. Il a été constamment vert et supérieur à zéro pendant presque tout le mois de février 2024.

L’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) affiche une barre verte au-dessus du niveau zéro, ce qui suggère que l’élan positif revient au XRP. Cela soutient le rallye de l’altcoin vers 0,60 $.

Les principales résistances du XRP sont les niveaux de 0,60 $ et de 0,64 $. Une fois que le prix du XRP aura inversé ces résistances vers le support, le prochain objectif clé est le sommet de novembre 2023 de 0,75 $.

Des hausses constantes du prix du XRP pourraient ramener le sommet de 0,9380 $ en 2023 et le niveau psychologiquement important de 1 $, à nouveau dans le récit de l’altcoin.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du plus bas de mercredi de 0,5203 $ pourrait suggérer un balayage du support à 0,50 $ avant que le prix du XRP ne reprenne sa hausse.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.