Le prix du Bitcoin se refroidit, mais les bourses de produits dérivés signalent une augmentation des options d’achat pour acheter du BTC entre 60 000 $ et 80 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie avec un biais haussier et a maintenu la tendance intermédiaire depuis l’approbation historique des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant BTC en janvier. Sur la base des derniers développements, il semble que les facteurs haussiers ne font que s’accumuler pour le roi de la crypto-monnaie.

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un véhicule d’investissement ou un indice qui suit le prix d’un actif sous-jacent. Les ETF peuvent non seulement suivre un seul actif, mais aussi un groupe d’actifs et de secteurs. Par exemple, un ETF Bitcoin suit le prix du Bitcoin. L’ETF est un outil utilisé par les investisseurs pour s’exposer à un certain actif.