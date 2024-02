ApeCoin s’associe à Arbitrum pour construire sa blockchain dédiée ApeChain | Cryptomonnaie

La communauté ApeCoin a accepté une proposition visant à créer une blockchain dédiée avec Arbitrum, avec un taux de réussite de 50,35 %.

APE sera le jeton de gaz natif de l’ApeChain et l’utilisation des chaînes AnyTrust d’Arbitrum.

Le prix de l’ApeCoin a grimpé de près de 4 % jeudi, l’APE ayant atteint un sommet local de 1,631 $.

La communauté ApeCoin a voté sur une proposition visant à créer une chaîne native et l’a acceptée à la majorité. ApeCoin travaille aux côtés d’Arbitrum, Horizen Labs et Offchain Labs pour le développement d’ApeChain.

Cette évolution a probablement agi comme un catalyseur de la hausse des prix de l’APE jeudi.

L’équipe ApeCoin choisit Arbitrum comme pile technologique et partenaire de mise en œuvre

ApeCoin s’est associé à la solution de mise à l’échelle de couche 2 Arbitrum pour le développement de sa blockchain native. Le jeton APE sera utilisé comme jeton natif pour les chaînes ApeChain et AnyTrust d’Arbitrum, ce qui limitera la pression de vente qui en résulte sur APE.

Arbitrum ApeChain Nous sommes ravis d’accueillir une communauté aussi passionnée et très engagée. @apecoin à l’écosystème Arbitrum. @HorizenLabs dirigera les efforts de croissance en mettant d’abord l’accent sur l’intégration et le développement de l’écosystème de jeu Ape. La communauté Ape est un moteur… — Arbitrum (,) (@arbitrum) 15 février 2024

Les chaînes AnyTrust sont un mode Arbitrum pour les transactions à faible coût avec des garanties de sécurité. La pression de vente sur l’APE est pertinente puisque l’ApeCoin DAO peut vendre l’APE pour couvrir les coûts de publication des blocs sur la blockchain Ethereum. Par conséquent, il est important pour les détenteurs d’APE de noter que le protocole a sélectionné une pile technologique qui contribue à atténuer la pression de vente par rapport aux options traditionnelles.

L’APE sera au cœur de l’économie d’ApeChain et la proposition qui a été adoptée par la communauté, à la majorité, stipule qu’elle sera utilisée pour le gaz, le jalonnement, la gouvernance, etc. ApeChain restera aligné sur Ethereum et en tirera la sécurité.

Le choix d’une pile technologique et d’un partenaire de mise en œuvre n’a toujours été que le début du voyage. Maintenant nous, le @ApeCoin communauté, nous devons construire ApeChain ensemble Ce n’est que la première étape. De grandes choses arrivent https://t.co/md7hcqb45j – Waabam (@Waabam_eth) 15 février 2024

Le prix de l’APE grimpe de 4% sur la journée

Le prix APE est de 1,627 $ au moment de la rédaction. Le jeton a grimpé de 4,09 % jeudi et a généré des gains hebdomadaires de 16,70 % pour les détenteurs. Le prix de l’APE est sorti de sa tendance baissière le 8 février. Après le renversement de tendance, le prix de l’APE a augmenté régulièrement vers le retracement de Fibonacci de 61,8 % de sa baisse depuis le sommet de décembre 2023.

Le prix de l’APE fait face à une résistance au niveau de Fibonacci de 61,8 % à 1,638 $ et au niveau de Fibonacci de 78,6 % à 1,748 $, en route vers le plus haut de décembre 2023 à 1,886 $.

Deux indicateurs techniques, l’Awesome Oscillator et la Convergence/Divergence de la moyenne mobile, soutiennent la tendance en cours et signalent que la dynamique est positive. L’APE est susceptible de rebondir à la hausse.

Graphique APE/USDT sur 1 jour

Un chandelier quotidien clôturant en dessous du retracement de Fibonacci de 50 % à 1,562 $ pourrait impliquer un balayage du support avant que l’APE ne reprenne sa tendance haussière.



