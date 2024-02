Perspectives BTC/USD : Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, des études de surachat mettent en garde contre une correction | Cryptomonnaie

BTC/USD

Bitcoin poursuit sa forte ascension, bénéficiant de forts afflux vers les nouveaux ETF cotés aux États-Unis, avec plus d’un billion d’investissements dans Bitcoin enregistrés mercredi.

Le prix a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans au début de la séance de jeudi, après une progression de 4,3 % la veille, clôturant bien au-dessus de la barrière psychologique des 50 000, pour la première fois depuis la mi-décembre 2021.

Les gains au cours des deux premières semaines de février ont déjà dépassé 23 %, en bonne voie pour enregistrer la deuxième forte progression hebdomadaire et se diriger également vers les gains mensuels les plus importants depuis octobre 2021.

Les haussiers ont atteint un nouveau plus haut à 52563 et se concentrent sur la prochaine cible à 53085 (projection Fibo 138,2% de la hausse à partir de 38501), avec une plus forte accélération haussière pour exposer les barrières à 55576 (projection Fibo 161,8%) et 56291 (retracement Fibo 76,4% de 68911/15434). tendance baissière).

Attention aux conditions de surachat important sur le graphique journalier, ce qui pourrait ralentir les haussiers en faveur de la consolidation.

Le niveau psychologique brisé de 50 000 et l’ancien sommet à 49 054 (11 janvier) se sont transformés en supports solides qui devraient idéalement contenir les baisses et les hausses de garde quotidiennes de Tenkan-sen (47 658).

Rés : 53085 ; 54330 ; 55 000 ; 55576.

Sup : 51640 ; 50400 ; 50 000 ; 49054.

