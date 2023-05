Les cryptomineurs tentent de faire pivoter les fermes de GPU vers l’IA après la fusion d’Ethereum et l’hiver de Crypto

Vue d’ensemble : Alors qu’une grande partie du battage médiatique initial derrière les tendances technologiques telles que la crypto-monnaie, le Web3, la blockchain, les NFT et le métaverse s’est estompée, de nombreuses personnes et organisations impliquées ont recentré leur attention sur l’IA générative. Désormais, le pivot a eu un impact sur le hardware utilisé à l’origine pour la blockchain, qui pourrait potentiellement prêter sa puissance de traitement à l’IA.

Deux grandes sociétés de cryptominage, Hut 8 et Hive Blockchain, ont redirigé leur infrastructure GPU minière vers le calcul haute performance (HPC), qui comprend des charges de travail d’IA. Cette décision pourrait récupérer les investissements sur les GPU que les entreprises avaient initialement achetés pour l’extraction de crypto-monnaie – un marché qui a radicalement changé l’année dernière.

Les mineurs ont acheté tellement de cartes graphiques PC lors des derniers booms cryptomonnaies pour exploiter Ethereum que cela a fait grimper les prix des GPU, provoquant la colère des consommateurs qui tentent de les utiliser pour jouer à des jeux. Ethereum était particulièrement bien adapté à l’exploitation minière basée sur GPU jusqu’à ce que la crypto-monnaie change son backend à la fin de l’année dernière. L’hiver crypto qui l’accompagne a forcé les mineurs à retourner ou à revendre des GPU usagés, bien que Bitcoin se soit quelque peu rétabli.

Cependant, les GPU sont également l’un des principaux moteurs de l’IA générative comme ChatGPT (avec un grand nombre d’entrepreneurs gagnant 15 $ de l’heure). NVIDIA pense que l’IA est une bien meilleure utilisation de ses cartes que la cryptomonnaie. L’implication de géants de la technologie comme Microsoft et Google légitime davantage l’IA en tant que voie alternative pour les entreprises qui détiennent des fermes cryptomonnaies basées sur GPU.

L’activité HPC de Hut 8 a généré environ 16,9 millions de dollars l’année dernière, soit environ 11 % de son chiffre d’affaires global, un gain attribué au transfert de la puissance de traitement vers les clients de l’IA. De même, Hive souhaite faire passer ses revenus HPC de 1 million de dollars à 10 millions de dollars en 2024 et à 20 millions de dollars d’ici 2025. Les revenus pourraient servir à récupérer les 66 millions de dollars qu’il a payés à NVIDIA pour ses cartes graphiques en 2021.

Cependant, la plupart des opérateurs de cryptomonnaie ne pourront pas utiliser l’IA comme bouée de sauvetage. Le service de courtage de mineurs Bitpro Consulting indique que seuls 5 à 15 % des GPU miniers peuvent basculer vers le HPC.

De plus, les applications d’IA nécessitent de grandes quantités de hardware qui nécessitent un personnel de maintenance important. Tenter le changement met également les entreprises HPC potentielles en concurrence avec Microsoft Azure et Amazon Web Services, qui peuvent déjà offrir aux clients de l’IA une infrastructure HPC mature. Ainsi, il est probable que seules les plus grandes sociétés minières peuvent faire la transition. Les acheteurs de GPU ordinaires ne verront probablement pas un afflux massif de startups d’IA faisant grimper les prix de si tôt.

