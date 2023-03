Do Kwon arrêté, il était le roi des crypto-monnaies mais a ensuite brûlé 40 milliards de dollars

Désormais, l’entrepreneur devra faire face à huit chefs d’accusation, dont la fraude électronique, la fraude sur les marchandises et la manipulation du marché. Il était recherché par les autorités sud-coréennes.

Cela faisait un an que les autorités de la Corée du Sud ils chassaient Do Kwon, le patron derrière fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres de crypto-monnaie. Maintenant, il a été capturé, au Monténégro. Derrière le fondateur de Terraform Labs, la société créatrice de TerraUsd et Luna, il y a le grand crash crypto. Lorsqu’en mai, il a fait perdre 40 milliards de dollars à ses investisseurs, il a déclenché un effet domino qui a culminé avec le crash de Ftx.

Maintenant Filip AdzicPremier ministre du Monténégro, a annoncé la nouvelle de l’arrestation sur Twitter, expliquant que « l’un des fugitifs les plus recherchés au monde » avait été arrêté à l’aéroport de Podgorica. La confirmation officielle vient avec la comparaison des empreintes digitales, confirmée par la police de Corée du Sud. Kwon il voyageait sous un faux nom et avec de faux documents.

L’effondrement de Terre-Lune et l’arrestation de Kwon

Le fondateur d’Earth-Moon était considéré comme l’enfant prodige du monde de la cryptomonnaie avant que l’empire ne s’effondre. Diplômé de Stanford, 31 ans, Kwon se lance sur le marché financier en créant TerraUSD, le « stablecoin » destiné à maintenir un prix constant à 1 dollar, et Luna, une crypto-monnaie plus traditionnelle avec une valeur moins stable, qui a lancé l’hiver crypto. La conception algorithmique était trop risquée et, en fait, elle n’a pas tenu le coup. Une nuit de mai, ils ont perdu de la valeur, déclenchant également une vente des principales crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et Tether. « J’ai le cœur brisé par la douleur que mon invention vous a causée à tous », a-t-il écrit. Kwon sur Twitter.

En février, Kwon a été accusé d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières par le Commission de Sécurité et d’Echanges, pour « avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur des titres d’actifs cryptomonnaies impliquant un stablecoin algorithmique et d’autres titres d’actifs cryptomonnaies ». Kwon fera face à huit chefs d’accusation, dont la fraude électronique, la fraude sur les marchandises, la fraude en valeurs mobilières et le complot en vue de commettre une fraude et une manipulation du marché, selon un acte d’accusation publié jeudi devant le tribunal de district américain de Manhattan.

Faire Kwon il a expliqué à plusieurs reprises sur Twitter qu’il n’était pas en fuite, mais a refusé de révéler où il se trouvait pour protéger sa sécurité personnelle. En fait, les autorités sud-coréennes avaient émis un mandat d’arrêt contre Kwon dès septembre, étant donné que Terraform Labs avait violé les règles du marché des capitaux. Ils ont immédiatement pensé qu’il se cachait en Serbie, alors ils ont envoyé leurs fonctionnaires à Belgrade. Puis la capture a été annoncée par Adzic : « Il a été arrêté à l’aéroport avec de faux documents et est recherché par plusieurs pays, dont les États-Unis, la Corée du Sud et Singapour », a-t-il déclaré dans un post sur Facebook.

