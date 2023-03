Le PDG de Binance convertit le fonds de l’Initiative de relance de l’industrie d’un milliard de dollars en Bitcoin, BNB et Ethereum | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a reconnu les changements dans les pièces stables et les banques dans l’écosystème crypto.

Le plus grand échange au monde par volume d’échanges a converti de manière transparente le fonds de l’Initiative de relance de l’industrie d’un milliard de dollars en BTC, BNB et ETH.

CZ a fouillé les banques confrontées à la liquidation volontaire et à l’effondrement, leur recommandant de faire une preuve de réserve pour plus de transparence.

Binance, la plus grande bourse au monde en termes de volume d’échanges, a récemment annoncé des modifications à son fonds de relance de l’industrie d’un milliard de dollars. Le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, a interrogé les banques en leur demandant d’accroître la transparence et de faire une preuve de réserve à l’aide d’arbres Merkle.

Le fonds de 1 milliard de dollars de l’Industry Recovery Initiative de Binance se tourne vers Bitcoin, Ethereum et BNB

L’effondrement de l’échange FTX et d’Alameda Trading a eu un effet domino sur les prêteurs, les institutions et les échanges de crypto-monnaie. Prenant note de l’effet et de la nécessité d’une injection de capital, Binance a annoncé l’Industry Recovery Initiative (IRI) la dernière semaine de novembre.

L’échange a annoncé un fonds d’un milliard de dollars qui soutiendra les projets de cryptomonnaie aux prises avec des problèmes de liquidité en raison de l’effondrement de FTX. Le fonds détenait également des pièces stables, dans le cadre du milliard de dollars. Cependant, le détachement et l’effondrement de l’USDC et par la suite d’autres pièces stables dans l’écosystème de la cryptomonnaie ont changé le paysage et la dynamique des acteurs du marché de la cryptomonnaie.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance a abordé l’incertitude et a proposé la conversion en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Binance Coin (BNB) comme solution pour apaiser les inquiétudes des projets de crypto et des commerçants.

Compte tenu des changements dans les pièces stables et les banques, #Binance convertira le reste des fonds de 1 milliard de dollars de l’Initiative de relance de l’industrie de BUSD en crypto natif, y compris #BTC, #BNB et ETH. Certains mouvements de fonds se produiront en chaîne. Transparence. – CZ Binance (@cz_binance) 13 mars 2023

Fait intéressant, CZ a fouillé les banques, leur demandant de partager leur preuve de réserves pour une transparence accrue. Le PDG de Binance a reconnu que la bourse recherchait un nouveau partenaire bancaire. La plate-forme de trading crypto a récemment pris ses distances avec la banque Silvergate, compatible avec les crypto-monnaies, qui a annoncé une liquidation volontaire.

Toutes ces banques sont auditées, n’est-ce pas ? Idée folle : peut-être que les banques devraient faire une preuve de réserve en utilisant des arbres merkle ? ‍♂️ Même si ce n’est pas 100%, nous devrions connaître le %, n’est-ce pas ? Transparence. – CZ Binance (@cz_binance) 13 mars 2023

La décision du géant de l’industrie devrait redonner confiance au public dans les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et le jeton natif de la bourse, BNB.



