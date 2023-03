Coinbase assure le recouvrement des fonds des clients, alors que Circle frappe 407 millions de dollars USDC | Cryptomonnaie

L’échange crypto basé aux États-Unis, Coinbase, a noté qu’il avait 240 millions de dollars en espèces d’entreprise bloqués à la Signature Bank.

Signature Bank fait suite à l’effondrement de Silvergate et de la Silicon Valley Bank, ce qui en fait la troisième société financière traditionnelle à faire faillite.

L’échange cryptomonnaie a annoncé dans un communiqué que les fonds des clients « continueront d’être sûrs et accessibles ».

L’échange cryptomonnaie basé aux États-Unis (US), Coinbase, a révélé qu’il avait 240 millions de dollars bloqués dans la banque Signature aujourd’hui disparue. Cela marque l’effondrement de la troisième banque la semaine dernière, qui a commencé avec Silvergate et a été bientôt suivie par la Silicon Valley Bank (SVB).

Lire aussi : Le stablecoin de Will Circle subira le même sort que l’UST : Binance et Coinbase réagissent au depeg de l’USDC

Coinbase assure la sécurité des fonds des clients

Coinbase, considéré par beaucoup comme une affiche pour les échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, a annoncé plus tôt dans la journée qu’il avait environ 240 millions de dollars bloqués à la Signature Bank. La plate-forme financière a été fermée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui a déclaré :

Nous annonçons également une exception de risque systémique similaire pour Signature Bank, New York, New York, qui a été fermée aujourd’hui par son autorité d’affrètement d’État. Tous les déposants de cette institution seront rendus entiers. Comme pour la résolution de Silicon Valley Bank, aucune perte ne sera supportée par le contribuable.

L’échange de crypto a déclaré que « tous les fonds des clients continuent d’être sûrs et accessibles ». Cette nouvelle survient après que Circle, le partenaire bancaire SVB d’une plate-forme stablecoin, a fait faillite, provoquant une panique et une frénésie généralisées sur les marchés.

Malgré les turbulences que nous avons vues récemment dans le secteur bancaire traditionnel, Coinbase continue de fonctionner comme d’habitude. Chez Coinbase, tous les fonds des clients continuent d’être sûrs et accessibles, y compris les conversions USDC qui reprendront lundi. – Coinbase (@coinbase) 12 mars 2023

Fait intéressant, Coinbase est co-fondateur du CENTER Consortium, qui possède et exploite Circle et USDC. En raison des 3,3 milliards de dollars de Cricle bloqués chez SVB, l’USDC a vu une baisse de son arrimage au dollar américain. Cette nouvelle a provoqué une conversion massive de l’USDC en d’autres pièces stables et même des actifs risqués comme Bitcoin.

Cependant, Coinbase a assuré à ses utilisateurs que les « conversions USDC » « reprendraient lundi ».

En plus de Coinbase, l’émetteur de pièces stables BUSD Paxos a également noté qu’il avait 250 millions de dollars bloqués à la Signature Bank fermée. Paxos cite la FDIC et assure que tous les clients seront guéris.

Circle frappe 407 millions de dollars USDC

Dans un développement récent, Circle, qui a 3,3 milliards de dollars de fonds clients bloqués dans la banque effondrée SVB, a frappé un énorme 407 millions de dollars USDC, alors que indiqué par la plateforme de métriques en chaîne Nansen.

La Monnaie du 13 mars est la septième plus grande impression de l’émetteur de pièces stables.

A lire aussi : Cercle L’USDC souffre d’un désancrage temporaire avec la position des PDG contre la réglementation de la SEC sur les stablecoins, et ensuite ?



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :