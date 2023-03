Shytoshi Kusama annonce le lancement de la bêta publique très attendue de Shibarium : à quoi s’attendre de SHIB ? | Cryptomonnaie

Solution de mise à l’échelle de la couche 2 de Shiba Inu La version bêta publique de Shibarium est en direct sous forme de testnet, surnommée puppynet.

Une fois le test bêta de Shibarium terminé, la plate-forme ouvrira l’écosystème aux jetons personnalisés qui pourront être échangés à l’aide de BONE pour payer les frais d’essence.

Le prix du Shiba Inu est revenu au-dessus du niveau de 0,00001034 $ depuis l’annonce du développeur principal Shytoshi Kusama.

Shytoshi Kusama, le développeur principal de la deuxième plus grande pièce de mème par capitalisation boursière, a annoncé le lancement de la version bêta publique de la solution de mise à l’échelle de la couche 2. Le prix du Shiba Inu a commencé une reprise après l’annonce du lancement de Shibarium.

La version bêta publique de la solution de mise à l’échelle Shiba Inu Shibarium est en ligne

La solution de mise à l’échelle de couche 2 tant attendue de la communauté Shiba Inu La version bêta publique de Shibarium est maintenant en ligne. Le développeur principal Shytoshi Kusama a annoncé le lancement du testnet pour les premiers utilisateurs.

Le premier réseau de test bêta s’appelle le chiotnet et Kusama décrit la solution de mise à l’échelle comme une blockchain de couche 2 qui permet à quiconque de créer des dApps, de s’intégrer dans des entreprises réelles et d’alimenter des projets avec. Shibarium est peu coûteux, brûle SHIB dans le processus et est en cours d’ajustement au fur et à mesure que le test bêta se poursuit au cours des prochains mois.

Kusama a partagé quelques conseils clés avec l’armée SHIB dans le blog officiel. Étant donné que le burning de jeton SHIB dépend des transactions sur le réseau, la communauté peut se référer au tableau SHIB brûlé sur le portail de gravure. Cela fait partie du test bêta de la solution de mise à l’échelle.

Tous les jetons sur Puppynet ne sont PAS RÉELS. Kusama a mis en garde les utilisateurs contre l’utilisation de leur Shiba inu sur les jetons. Étant donné que les projets peuvent demander à faire partie du testnet, le développeur principal a été franc en déclarant que de nombreux projets pourraient ne pas survivre et que les utilisateurs devraient faire leurs propres recherches (DYOR).

Lancement du Shibarium testenet : va-t-il catalyser la reprise du SHIB ou s’agit-il d’un événement de vente d’informations ?

Suite à l’annonce de la version bêta publique, le prix du Shiba Inu est revenu au-dessus du niveau de 0,00001034 $, effaçant ses récentes pertes. La pièce meme a un potentiel haussier et SHIB pourrait commencer sa reprise. Cependant, il existe un grand nombre de facteurs qui influencent les prix de la cryptomonnaie et le sentiment des détenteurs, y compris, mais sans s’y limiter, l’effondrement de la Silicon Valley Bank, Silvergate FUD et les pressions inflationnistes.

