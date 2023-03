À quel point la contagion USDC de Circle est-elle contagieuse : la Fed américaine va-t-elle renflouer les banques crypto-friendly ? | Cryptomonnaie

L’effondrement de la Silicon Valley Bank et le depeg du stablecoin USDC de Circle ont déclenché une contagion à propagation rapide dans la cryptomonnaie.

Ethereum est désormais considéré comme une sécurité par les régulateurs financiers américains, ce qui a entraîné une généralisation du FUD parmi les détenteurs d’ETH et l’écosystème DeFi.

Il reste à voir si les grandes banques crypto-friendly et clientes de la technologie comme Silvergate et Silicon Valley Bank seront renflouées de leur crise.

La répression des régulateurs financiers américains contre les pièces stables, les émetteurs et les bourses de crypto-monnaie a pris une nouvelle tournure en 2023 avec des poursuites alléguant que « Ethereum est un titre ». Une grande partie de l’écosystème DeFi repose sur Ethereum et des pièces stables comme l’USDC de Circle, ce qui a entraîné un FUD et une panique généralisés dans la communauté crypto.

La liquidation volontaire de la banque Silvergate et l’effondrement de la Silicon Valley Bank ont ​​ajouté à l’incertitude. Les acteurs du marché sont impatients de savoir si la Réserve fédérale américaine envisagera de renflouer ces banques en crise dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes.

Quelles sont les perspectives macroéconomiques, la réglementation écrasera-t-elle l’innovation cryptomonnaie ?

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a témoigné lors d’une audience devant le Comité sénatorial des banques la semaine dernière, déclarant que la Fed ne voulait pas étouffer l’innovation. Powell a fait valoir qu’il y a eu une série d’événements remarquables dans l’espace cryptomonnaie, notant qu’il y a eu « beaucoup d’agitation » au cours de l’année écoulée, avec l’effondrement d’entreprises et la révélation de fraudes très médiatisées.

Powell a été cité comme disant:

Nous voyons dans l’activité cryptomonnaie beaucoup de choses qui suggèrent que les institutions financières réglementées devraient être très prudentes lorsqu’elles font des choses dans l’espace cryptomonnaie.

Les régulateurs financiers américains ont publié à plusieurs reprises des déclarations et des interprétations de politiques qui atténuent le sentiment parmi les commerçants de crypto. Le procureur général de New York, Letitia James, a récemment déposé une plainte contre l’échange KuCoin, citant Ethereum comme garantie.

Poursuite intentée par AG Letitia James

Le changement de position des régulateurs sur les crypto-monnaies comme Ethereum et les stablecoins a provoqué une augmentation de l’incertitude dans l’écosystème crypto.

Que se passe-t-il quand Ethereum tombe à 350 $ : Citron Research

Ethereum est l’un des composants clés de l’écosystème DeFi. En novembre 2022, Ethereum représentait plus de 58 % de DeFi, selon les données de Statista.

Ethereum dans l’écosystème DeFi

Étant donné qu’une grande partie de l’écosystème DeFi tourne autour d’Ethereum et de son utilité en tant que blockchain de contrats intelligents, si Ether est considéré comme une sécurité, cela aurait un impact négatif sur l’ensemble de l’écosystème.

Citron Research, une société de recherche sur les actions, a récemment publié un tweet exposant les arguments en faveur de la baisse du prix d’Ether à 350 $. La société a cité Ether étant considéré comme un titre depuis sa migration vers Proof-of-Stake et sa capitalisation boursière actuelle.

La Silicon Valley Bank sera-t-elle renflouée ?

La Silicon Valley Bank, considérée comme une institution financière favorable à la technologie, a récemment connu un effondrement. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a fermé la SVB après que son action se soit effondrée de près de 60 %.

Danny Fortson, correspondant du Sunday Times, a déclaré à CNBC qu’il y avait une peur à l’échelle du marché avec l’effondrement des actions bancaires. Les acteurs du marché attendent un renflouement de la banque SVB. Si la FDIC pouvait trouver un acheteur, elle pourrait rétablir la confiance des déposants dans les institutions financières.

Fortson a fait valoir que SVB se présente comme une banque favorable aux startups, 50 % de ses clients étant des startups. La SVB s’est donc exposée à un risque unique, avec des taux d’intérêt en hausse, des taux obligataires en baisse et des clients qui retirent leurs fonds.

Étant donné que la SVB a moins de clients individuels et plus d’institutions comme clients, cela en fait un scénario unique. SVB compte moins de 40 000 clients commerciaux. La banque a subi une pénurie de liquidités et un renflouement pourrait aider les comptes à être récupérés sur une base individuelle.

Les experts estiment que la crise de SVB n’est peut-être pas systémique pour l’instant, laissant place à un éventuel renflouement. Cela pourrait apporter un soulagement aux acteurs du marché et aux commerçants de crypto.

