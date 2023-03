Où se situe l’allégeance de Vitalik Buterin : RAI ou le stablecoin USDC de Circle ? | Cryptomonnaie

Les adresses de portefeuille de Vitalik Buterin ont converti 20 040 RAI en 56 746 USDC plus tôt dans la journée.

Buterin a déjà partagé son optimisme sur le stablecoin algorithmique de Reflexer qui est soutenu par Ethereum.

Il n’est pas certain que la décision de Buterin puisse être interprétée comme un support au stablecoin USDC de Circle.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment converti ses avoirs en stablecoin algorithmique Reflexer (RAI) en stablecoin USDC de Circle. Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un support au stablecoin pendant sa crise ou d’un mouvement stratégique.

Pourquoi le stablecoin USDC de Circle a-t-il disparu ?

Le stablecoin indexé sur le dollar américain de Circle, USDC, est actuellement aux prises avec une crise. L’USDC a perdu sa parité de 1 $ et a chuté à 0,90 $. Le stablecoin a atteint un creux historique de 0,87 $ plus tôt dans la journée. L’effondrement de l’exposition de la Silicon Valley Bank and Circle à l’institution a déclenché le depeg et la baisse des prix qui a suivi.

Plusieurs autres pièces stables comme FRAX, DAI, USDP et TUSD ont subi une baisse de prix dans un contexte d’incertitude croissante dans l’écosystème crypto. Il est probable que les acteurs du marché de la cryptomonnaie se tournent vers des pièces stables comme RAI et LUSD, avec une exposition limitée ou nulle à Circle et à son stablecoin USDC.

Vitalik Buterin convertit RAI en USDC : Manifestation de support ou autre chose

Le co-fondateur d’Ethereum, Buterin, a converti 20 040 jetons Reflexer en 56 746 USDC samedi. La transaction Etherscan est illustrée ci-dessous :

RAI converti en USDC

Le stablecoin algorithmique de Reflexer a déjà suscité des commentaires positifs de la part du co-fondateur d’Ethereum. Buterin a partagé son optimisme à propos de RAI dans le passé. La dernière décision de Buterin est actuellement sujette à interprétation et il n’est pas certain que le cofondateur de l’ETH soutienne l’USDC dans sa crise ou se débarrasse simplement de ses avoirs RAI.

Jusqu’en juin 2020, le stablecoin USDC de Circle était exclusif à la blockchain Ethereum. En juin 2020, Centre, la collaboration entre Circle et Coinbase a annoncé un cadre de prise en charge multi-chaînes pour l’USDC. Il est probable que Buterin étende son support à l’USDC, convertissant ses avoirs en stablecoins algorithmiques en stablecoins de Circle.

Où en est Ethereum lorsque des problèmes se préparent dans DeFi?

L’USDC de Circle est l’un des éléments importants de l’écosystème DeFi. Il en va de même pour les autres pièces stables qui souffrent actuellement d’un depeg. Au milieu d’une incertitude plus large sur le marché de la cryptomonnaie, l’écosystème DeFi est touché par la baisse du volume total verrouillé sur des réseaux comme Ethereum.

Les analystes de Citron Research, une société de commentaires boursiers, estiment qu’Ethereum risque de baisser à 350 dollars. Les experts techniques soutiennent qu’Ethereum est une sécurité et que le procureur général de l’État de New York est sur le point de « mettre fin à la mascarade ».

Le procureur général Letitia James a récemment déposé une plainte contre KuCoin, alléguant que la bourse viole les lois sur les valeurs mobilières, arguant que « Ethereum est un titre ». Lorsque l’AG se concentre sur le réseau Ethereum, les analystes s’attendent à ce que James puisse découvrir des transactions personnelles, des transactions ICO, de multiples tentatives pour contourner les lois fédérales sur la fiscalité et les valeurs mobilières, tout en étant contrôlé par un petit groupe de personnes.

Les experts pensent que le passage de la preuve de travail à la preuve de participation a transformé Ethereum en un titre et en a fait un véhicule d’investissement, pas seulement un réseau de contrats intelligents. Les experts ont établi des parallèles entre l’altruisme de Vitalik et les efforts caritatifs du défunt fondateur de l’échange FTX, Samuel Bankman-Fried.

1/ La situation à Ethereum pourrait devenir vraiment moche. Si $ETH vaudrait la même chose que le parent ChatGPT OpenAi, il mettrait le prix de $ETH environ 350 $. – Recherche Citron (@CitronResearch) 10 mars 2023

Les chercheurs de Citron pensent que 175 milliards de dollars de capitalisation boursière placent Ethereum au même niveau que Open AI, Twitter (TWTR), Chipotle Mexican Sausage (CMG) et Lululemon Athletica Inc (LULU) réunis. La prise de Citron sur Ethereum a suscité des critiques massives sur Twitter, mais il reste à voir où ETH se dirige ensuite avec la contagion à propagation rapide de Circle.



