Le stablecoin de Circle subira-t-il le même sort que l’UST : Binance et Coinbase réagissent au depeg de l’USDC | Cryptomonnaie

Coinbase a annoncé une pause temporaire dans les conversions USDC:USD au cours du week-end alors que les banques sont fermées.

Binance a lancé des paires de trading au comptant stables avec des promotions sur les frais et a interrompu les retraits d’USDC, USDP ou TUSD en échange de BUSD.

Le stablecoin USDC de Circle a subi un depeg, perdant sa parité de 1 dollar américain et tombant à 0,88 $ au moment de la presse.

Les échanges de crypto-monnaie avec le plus grand volume d’échanges, Binance et Coinbase ont réagi au depeg stablecoin USDC de Circle. L’USDC a chuté de sa parité de 1 $ et a atteint 0,88 $ au moment de la presse.

Lisez aussi: Dogecoin, Shiba Inu et Dogelon Mars continuent de saigner alors que le marché de la cryptomonnaie se prépare à un effondrement de type FTX

Le stablecoin USDC de Circle depegs

Le stablecoin USD Coin (USDC) indexé sur le dollar américain de Circle a subi une baisse après l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB). L’USDC a chuté de son ancrage à 1 $ et échange ses mains à 0,88 $ au moment de la presse.

En savoir plus ici : Rupture : 3,3 milliards de dollars de réserves USDC de Circle bloqués à la Silicon Valley Bank

Rachat de l’USDC par les meilleures institutions

Plusieurs institutions comme Coinbase, Jump Trading et Falconx ont déposé plus de 2 milliards USDC à Circle.

L’USDC souffre de depeg

Le stablecoin de Circle a plongé à 0,88 $, son plus bas niveau sur 24 heures. Coinbase a interrompu sa conversion USDC:USD et a demandé aux utilisateurs d’attendre l’ouverture des banques lundi.

La bourse a expliqué aux utilisateurs que l’activité accrue du marché entraîne des retraits via les banques et que les dépôts reprennent pendant les heures d’ouverture des banques lundi.

Nous suspendons temporairement les conversions USDC:USD pendant le week-end pendant que les banques sont fermées. Pendant les périodes d’activité intense, les conversions dépendent des transferts en USD des banques qui sont compensés pendant les heures normales d’ouverture des banques. Lorsque les banques ouvriront le lundi, nous prévoyons de recommencer les conversions. – Coinbase (@coinbase) 11 mars 2023

Binance ajoute plusieurs nouvelles paires de trading au comptant stablecoin

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a ajouté plusieurs nouvelles paires de trading de pièces stables, des promotions sur les frais de fonctionnement et des offres pour les utilisateurs. Binance ouvrira le trading pour les paires de trading au comptant BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TUSD/USDT, USDC/USDT et USDP/USDT le 11/03/2023 à 14h00 (UTC).

La bourse a annoncé que la conversion automatique du BUSD pour les dépôts de l’USDC sera interrompue à compter du 10 mars à 23h30 UTC. Les utilisateurs ne pourront plus retirer l’USDC de leurs soldes BUSD.

Annonce Binance

Tous les utilisateurs qui souhaitent convertir leurs soldes BUSD en USDC ou USDP selon un ratio de 1:1 peuvent le faire manuellement sur Binance Convert jusqu’au 2023-03-18 06:00 (UTC).

Robinhood, l’échange sans commission, semble avoir désactivé les dépôts USDC selon un analyste sur crypto Twitter, @HsakaTrades.

DAI, FRAX, TUSD, USDP : D’autres stablecoins souffrant d’un depeg

L’USDC de Circle n’est pas le seul stablecoin à avoir subi une baisse dans la propagation de la contagion cryptomonnaie. D’autres pièces stables, Dai (DAI), TrueUSD (TUSD), Frax (FRAX) et Pax Dollar (USDP) se sont désengagées.

DAI, TUSD, FRAX et USDP se négocient respectivement à 0,92 $, 0,98 $, 0,90 $ et 0,94 $. Le depeg peut être attribué à la liquidation volontaire de la banque Silvergate et à l’effondrement de SVB. La banque se vantait d’être un prêteur aux principales entreprises technologiques et aux entreprises de cryptomonnaie, c’est pourquoi sa chute a affecté les principaux acteurs de la cryptomonnaie : BlockFi, Pantera, Circle, Avalanche, Yuga Labs, Proof et Nova Labs, entre autres.

La Silicon Valley Bank est l’un des six partenaires bancaires que Circle utilise pour gérer la part d’environ 25 % des réserves de l’USDC détenues en espèces. Alors que nous attendons des éclaircissements sur l’impact de la mise sous séquestre FDIC de SVB sur ses déposants, Circle et USDC continuent de fonctionner normalement.https://t.co/NU82jnajjY — Cercle (@cercle) 10 mars 2023

Le stablecoin de Circle subira-t-il le même sort que l’UST ?

La peur, l’incertitude et le doute (FUD) croissants parmi les acteurs du marché de la cryptomonnaie et le depeg de l’USDC ont soulevé la question de savoir si le stablecoin subira le même sort que le stablecoin algorithmique UST de Terra.

L’effondrement du stablecoin algorithmique a déclenché un effondrement du marché de la cryptomonnaie en 2022. Il reste à voir si Circle rétablira l’arrimage de l’USDC et si des échanges comme Coinbase reprendront la conversion entre USDC: USD.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :