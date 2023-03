Silicon Valley Bank fermée par le régulateur californien, DFPI en prend possession en invoquant l’insolvabilité | Cryptomonnaie

La Silicon Valley Bank a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l’innovation, bloquant l’accès des déposants assurés à leurs fonds.

Plus tôt cette semaine, Silvergate Bank, axée sur la cryptomonnaie, a également annoncé son intention de se retirer et de se liquider.

L’impact de l’effondrement de la Silicon Valley Bank est perceptible dans le secteur financier, la First Republic Bank étant de nouveau arrêtée après avoir chuté de 35 %

Le secteur financier subit l’un des pires coups qu’il ait connus ces deux dernières années, faisant chuter deux banques au cours de la même semaine. L’impact de l’effondrement de la Silvergate Bank, axée sur la cryptomonnaie, a été tel qu’une autre banque a été fermée vendredi, une autre se rapprochant des conditions qui pourraient également entraîner sa fermeture.

La Silicon Valley Bank s’effondre

La Silicon Valley Bank, dans les dernières heures de vendredi, a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI). Le ministère a pris possession de la banque, invoquant des liquidités insuffisantes et l’insolvabilité. Le DFPI a par ailleurs nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en tant que séquestre de la banque.

Au moment de l’annonce, la FDIC a déclaré que l’accès aux dépôts assurés avait été interrompu et que les déposants pourraient y accéder d’ici le 13 mars. Discutant de la situation financière des banques, la FDIC a noté,

« Au 31 décembre 2022, la Silicon Valley Bank disposait d’environ 209,0 milliards de dollars d’actifs totaux et d’environ 175,4 milliards de dollars de dépôts totaux. Au moment de la clôture, le montant des dépôts excédant les limites d’assurance était indéterminé. Le montant des dépôts non assurés sera déterminé une fois que la FDIC aura obtenu des informations supplémentaires de la banque et des clients.

La Silicon Valley Bank est devenue la première banque assurée par la FDIC en deux ans à faire faillite et également la deuxième banque à faire faillite cette semaine.

Mercredi, la banque spécialisée dans la cryptomonnaie Silvergate Bank avait également annoncé qu’elle fermerait ses portes et procéderait à une liquidation volontaire. Silvergate, contrairement aux autres banques, était déjà en train de faire faillite suite à l’effondrement de FTX en novembre 2022.

Par conséquent, l’ensemble du secteur bancaire a pris un coup suite à l’effondrement de ces deux banques cette semaine.

Le secteur financier peine à minimiser les pertes

Comme indiqué sur l’indice bancaire, la plupart des banques pourraient se négocier dans le rouge, certaines telles que l’alliance occidentale Bancorporation reculant de près de 42 %. De même, la First Republic Bank s’est également arrêtée vendredi après une baisse de près de 35% en l’espace d’une journée.

First Republic Bank a ouvert à 69,50 $ avant de baisser de près de 35,25 %. Actuellement, change de mains à 75,39 $.

Graphique FRC 1 jour

