Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Shiba Inu et Cardano – European Wrap 10 mars | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a connu une forte correction qui l’a fait tomber en dessous d’un niveau psychologique clé. La vente massive a provoqué 303 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, les commerçants ayant été pris au dépourvu. Mais les perspectives à long terme montrent que BTC est exactement là où il devrait être. Il y a une chance qu’un rallye de reprise se produise, mais les investisseurs ne devraient pas retenir leur souffle.

Les pièces de monnaie sur le thème Shiba-Inu Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) et Dogelon Mars (ELON) saignent aux côtés d’actifs à grande capitalisation boursière comme Bitcoin et Ethereum. Au milieu de l’incertitude croissante avec la liquidation volontaire de la banque Silvergate et des perspectives macroéconomiques, la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie est tombée à 946 milliards de dollars.

Le prix de Cardano (ADA) voit son public le plus important quitter l’action des prix dans son ensemble. Les investisseurs à moyen terme se dirigent vers la sortie alors que plusieurs nuages ​​​​sombres se forment au-dessus de l’industrie de la crypto-monnaie. Déjà deux banques se sont effondrées aux États-Unis. L’incertitude pousse les investisseurs à choisir les liquidités au lieu de les laisser à risque à Cardano.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :