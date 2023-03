Prédiction de prix Lido DAO: les traders LDO peuvent-ils éviter un crash de 25%? | Cryptomonnaie

Le prix du Lido Dao bascule à 180 degrés alors que la séance de négociation américaine prend le relais de la séance européenne vendredi.

LDO voit les traders pousser pour une reprise alors que les chasseurs de bonnes affaires achètent au niveau de support mensuel S1.

Attendez-vous à voir une reprise jusqu’à 2,50 $, car un double plafond à la hausse déclenchera un rebond du chat mort.

L’action sur les prix de Lido Dado (LDO) augmente après avoir perdu du terrain lors des séances de négociation ASIA-PAC et européennes de vendredi. Les traders pourraient maintenir le support au niveau de support mensuel S1 après la forte baisse des dix derniers jours. Avec l’indice de force relative (RSI) qui rebondit maintenant hors de la zone de survente, une clôture rentable pourrait être en cours pour ce vendredi alors que des nuages ​​​​sombres sont toujours présents et pourraient entraîner une baisse déchaînée de 25% la semaine prochaine.

Le prix du Lido Dao pourrait avoir des traders à contre-pied ici

Le prix du Lido Dao pourrait attirer les investisseurs et les traders à moyen terme dans un piège haussier alors que l’altcoin bondit plus haut au début de la séance de négociation américaine vendredi. Après avoir franchi la barrière inférieure du RSI et négocié dans la zone de survente à la fin de la session européenne, les traders ramassent les pièces après la faillite de Silvergate Capital et la Silicon Valley Bank a été victime d’une panique bancaire. Avec plusieurs nuages ​​​​sombres qui pèsent encore sur les crypto-monnaies, ce rallye pourrait donner une mauvaise impression, car une autre baisse de 25% est toujours le résultat le plus probable pour la semaine prochaine.

LDO verra un bond plus haut vers environ 2,50 $, puis s’alignera sur cette ligne de tendance ascendante bleue et la moyenne mobile simple sur 55 jours. Un rejet ferme sera déclenché ensuite qui verra les traders se déplacer en force. L’action des prix chutera comme une pierre dans LDO et traversera le S1 à 2,20 $ et s’étendra jusqu’au SMA de 200 jours à près de 1,80 $ avec une perte de 25 % à portée de main.

Graphique LDO/USD 4H

Un revirement et une tendance à la hausse pour LDO seraient confirmés une fois que les traders du Lido Dao franchiraient la ligne de tendance ascendante bleue. Cela indique que 2,60 $ doivent apparaître dans les prochains jours et avoir au moins une bougie fermée et la prochaine ouverte au-dessus de cette même ligne de tendance. Le RSI pourrait surchauffer rapidement, mais 2,80 $ semblent toujours être un bon niveau de juste valeur à saisir en cas de revirement.

