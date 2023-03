Prédiction de prix de Cardano: ADA envisage une baisse de 13% alors que les marchés de la cryptomonnaie s’effondrent sous la pression baissière | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a chuté de 22 % en seulement 20 jours de bourse.

Les traders ADA sont sous la pression des baissiers, qui ont réussi à écraser toute tentative de hausse.

Attendez-vous à voir la pression monter à 0,30 $ alors qu’une autre jambe pointe vers 0,265 $ comme prochain support.

Le prix de Cardano (ADA) voit son public le plus important quitter l’action des prix dans son ensemble. Les investisseurs à moyen terme se dirigent vers la sortie alors que plusieurs nuages ​​​​sombres se forment au-dessus de l’industrie de la crypto-monnaie. Déjà deux banques se sont effondrées aux États-Unis. L’incertitude pousse les investisseurs à choisir les liquidités au lieu de les laisser à risque à Cardano.

Le prix de Cardano voit les traders arracher la vie aux traders

Le prix Cardano est en mode funèbre car il devient clair que la course haussière pour 2023 est morte et enterrée. Les baissiers ayant jusqu’à présent réussi à écraser toute tentative d’évasion, il est devenu clair que les baissiers sont loin d’encaisser leurs positions courtes rentables. La preuve en est les nombreuses marques rouges sur la ligne de tendance descendante rouge qui témoignent d’un si grand respect.

ADA n’a plus que quelques centimes pour atteindre 0,30 $ avec le S2 mensuel et un niveau pivot qui s’alignent tous très près les uns des autres. Attendez-vous à une pression énorme sur cette zone avec des traders réticents à commencer à acheter et à encaisser leurs bénéfices. Étant donné que l’élan baissier est du côté des baissiers, attendez-vous à voir une forte baisse vers 0,265 $ avec 13 % supplémentaires en plus de la perte déjà de 22 % des trois dernières semaines.

Graphique ADA/USD 4H

D’un point de vue technique, l’indice de force relative (RSI) pourrait malgré tout déclencher des achats dans l’ADA. Plusieurs moteurs de trading automatisés auront des avis indiquant que le RSI est survendu, ce qui indique qu’une petite pause devrait commencer. Ne vous attendez pas à une hausse soudaine de 180 degrés, mais plutôt à une hausse vers 0,324 $ est possible si les traders peuvent casser cette ligne de tendance descendante rouge.

