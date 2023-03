Prédiction hebdomadaires Bitcoin : BTC liquide des positions de 300 millions de dollars alors qu’il glisse en dessous de 20 000 dollars, le crash est-il terminé ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a glissé sous le niveau psychologique de 20 000 $, atteignant les niveaux de début janvier.

Les mesures en chaîne révèlent qu’environ 1 milliard de dollars de BTC ont été déplacés à perte avant la vente.

Les perspectives baissières pourraient voir la grande crypto glisser aussi bas que 17 000 $ dans les prochains jours, surtout si elle brise les niveaux de support critiques.

Le prix du Bitcoin a connu une forte correction qui l’a fait tomber en dessous d’un niveau psychologique clé. La vente massive a provoqué 303 millions de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, les commerçants ayant été pris au dépourvu. Mais les perspectives à long terme montrent que BTC est exactement là où il devrait être. Il y a une chance qu’un rallye de reprise se produise, mais les investisseurs ne devraient pas retenir leur souffle.

Liquidations totales

Action du prix du Bitcoin et où elle en est

Le prix du bitcoin montre qu’il s’est aventuré dans l’écart hebdomadaire de la juste valeur (FVG), allant de 20 386 $ à 17 181 $. FVG est un déséquilibre qui se produit lorsqu’un côté du camp prend le relais. Dans ce cas, il y a eu un déséquilibre créé par les acheteurs de BTC début janvier, qui a conduit à un rendement de 21 % sur un chandelier hebdomadaire.

Alors que le prix du Bitcoin montait en flèche, il a laissé un vide qui n’a pas été touché par le chandelier suivant, laissant un déséquilibre dans son sillage. Généralement, ces lacunes sont comblées au fur et à mesure que l’actif y retourne, rééquilibrant les inefficacités.

Fait intéressant pour le prix du Bitcoin, ce FVG a provoqué un changement dans la structure du marché favorisant les haussiers, c’est-à-dire que BTC a établi un plus haut par rapport au plus haut du 31 octobre à 21 473 $. Une telle évolution suggérerait que les perspectives haussières persistent toujours sur un horizon de temps élevé et que le retracement actuel est une bonne opportunité d’accumulation.

Tant que le prix du Bitcoin reste au-dessus des creux de novembre 2022 à 15 462 $, le graphique hebdomadaire montrera une structure haussière. Dans cet esprit, une accumulation entre 20 000 $ et 18 800 $ semble être la meilleure voie à suivre.

Cependant, les investisseurs doivent également surveiller de près l’indice de force relative (RSI) hebdomadaire, qui a glissé sous le point médian après la récente vente massive. Si les traders sont en contrôle, le RSI hebdomadaire devrait remonter au-dessus du niveau 50 et se maintenir.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Exigences pour que BTC récupère et se rallie

Sur un graphique journalier, le prix du Bitcoin est actuellement soutenu par la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (EMA) à 20 068 $. Juste en dessous se trouve la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 19 320 $ et le point médian de la FVG hebdomadaire à 18 783 $.

Les niveaux susmentionnés serviront de support, mais en cas d’échec au-dessus de tous ces niveaux, le prix du Bitcoin pourrait marquer le bloc de commande hebdomadaire à 16 968 $.

D’un point de vue conservateur, les investisseurs devraient présumer que le prix du Bitcoin pourrait descendre jusqu’à 17 000 $ et planifier leur parcours d’accumulation en conséquence.

La reprise du prix du Bitcoin dépendra de deux choses.

Les événements macroéconomiques sont susceptibles d’attiser à nouveau la volatilité, de sorte que les investisseurs doivent rester sur place jusqu’à après ces événements. Après l’annonce de l’IPC le 14 mars, les investisseurs doivent rechercher quelques éléments pour évaluer la capacité des investisseurs à accumuler.

Signes en chaîne d’un rallye de reprise

Modèle d’accumulation de baleines Stablecoin : cet indicateur présentera la puissance brute avec des individus fortunés et s’ils cherchent à s’accumuler. La dernière fois que des baleines détenant entre 100 000 et 10 000 000 pièces stables ont vu un pic, c’était fin janvier et début février, ce qui a propulsé BTC à 25 000 $.

Distribution de l’approvisionnement en baleines Stablecoin

Nombre de transactions de baleines : cette mesure en chaîne suit le nombre de transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus et sert d’indicateur indirect des intérêts d’investissement de ces baleines. Si cet indicateur montre un pic après une énorme baisse, cela pourrait signaler une opportunité d’achat.

Cette métrique a montré un pic constant au-dessus de la moyenne sur 50 jours depuis début février, suggérant que les investisseurs déplaçaient leurs avoirs bien avant le krach du 9 mars. Si cet indicateur s’allume après une forte correction, cela pourrait indiquer le contraire, c’est-à-dire que les investisseurs accumulent.

Nombre de transactions de baleines

BTC Supply Distribution : Cette métrique en chaîne présente les baleines BTC détenant entre 100 BTC et 10 000 BTC. Une légère augmentation du nombre de portefeuilles détenant autant de Bitcoin pourrait indiquer un schéma d’accumulation aux niveaux actuels et pourrait suggérer une reprise potentielle.

Distribution d’approvisionnement BTC

La seule façon dont le prix du Bitcoin pourrait invalider les perspectives haussières à long terme est s’il glisse en dessous de l’obstacle de 15 462 $. Ne pas rester au-dessus de ce niveau sur une plage de temps hebdomadaire confirmerait une absence de pression acheteuse et invaliderait la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir le prix du Bitcoin chuter au prochain niveau de support immédiat à 12 898 $.

