Bitcoin est retombé à des niveaux techniques critiques | Cryptomonnaie

Image du marché

Le marché de la cryptomonnaie subit des pertes impressionnantes, à l’image des marchés traditionnels qui fuient le risque, qui a principalement touché les secteurs financier et technologique – la capitalisation totale de la cryptomonnaie a baissé de 6,5 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 930 milliards.

Le bitcoin est tombé en dessous de 20 000 $ (-7,9 % au cours des dernières 24 heures), un niveau émotionnellement significatif pour la première crypto-monnaie. Comme prévu, la chute en dessous de 21,5 000 $ a accéléré la vente. Bitcoin teste actuellement sa moyenne mobile sur 200 jours, qui semble être la dernière ligne de défense sur le chemin de 18 000 $. Une nouvelle baisse des actifs sensibles au risque peut punir les premiers crypto-optimistes et soulever des questions quant à savoir si nous sommes dans le « printemps crypto ».

Les haussiers ont techniquement survendu, et le fait que les marchés abandonnent rarement rapidement l’AM de 200 jours.

Contexte de l’actualité

Les autorités américaines ont déplacé vers Coinbase environ 10 000 BTC saisis sur le marché darknet de Silk Road. Les acteurs du marché craignent que les autorités américaines ne commencent à vendre les bitcoins saisis aux cybercriminels.

Une autre raison du déclin du marché de la cryptomonnaie a été la fermeture de Silvergate Bank. Auparavant, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Silvergate Bank pourrait rouvrir, mais la direction a décidé de fermer la banque et de restituer les dépôts aux clients.

Le chef de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a déclaré que l’agence, et non la SEC, devrait réglementer Ethereum et les stablecoins car ce sont des marchandises. Selon Behnam, il n’aurait autorisé le lancement des contrats à terme ETH que s’il était fermement convaincu qu’il s’agissait d’une marchandise. Auparavant, le chef de la SEC, Gary Gensler, a fait valoir que tous les actifs cryptomonnaies, à l’exception du bitcoin, sont des titres.

