Prédiction des prix du protocole océanique : OCEAN déclenche un crash de 61 % | Cryptomonnaie

Le prix du protocole océanique sort d’un schéma tête-épaule, faisant allusion à un effondrement de 61% à 0,143 $

OCEAN pourrait glisser à 0,246 $ si les vendeurs dépassent le support EMA de 200 jours à 0,287 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de la ligne de cou à 0,350 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix du protocole océanique (OCEAN) a pris une tendance à la hausse début février, augmentant considérablement au cours de la première semaine avant que les preneurs de profit n’interrompent le rallye. Le jeton a ensuite entamé une tendance à la baisse, perdant tout le terrain couvert au cours de ce mois au début du mois de mars. Une tentative haussière d’augmenter la valeur marchande d’OCEAN a été entravée par des nuages ​​​​sombres suspendus au-dessus des altcoins.

Le prix du protocole océanique pourrait chuter aux plus bas de décembre 2022

Le prix du protocole océanique a explosé en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 0,374 $ le 6 mars, perdant 17,05 % pour trouver un support au prix actuel de 0,309 $. L’action des prix du jeton depuis fin janvier a formé un modèle de graphique en tête et en épaule. Cette formation technique est une figure baissière composée de trois sommets avec un plus haut au milieu (tête) et une ligne reliant les deux vallées connue sous le nom de décolleté.

Le prix du protocole océanique a confirmé la tendance lorsqu’il a franchi la ligne de cou à 0,350 $ et a produit un chandelier de douze heures près de celui-ci lors de la séance de négociation du 8 mars. La cassure baissière a ouvert la voie à l’objectif de la configuration graphique à environ 0,140 $, soit 61,58 % en dessous des niveaux actuels. Notamment, la cible est estimée en mesurant la hauteur entre le décolleté et la tête, puis en la projetant vers le bas.

Avant d’atteindre l’objectif, le prix du protocole océanique doit surmonter le support présenté par l’EMA de 200 jours à 0,287 $, suivi du niveau de support de 0,246 $.

Graphique OCEAN/USDT sur 12 heures

D’un autre côté, les traders conservateurs à la recherche d’une confirmation supplémentaire pourraient y voir un point d’entrée pour acheter OCEAN à une juste valeur marchande de 0,3231 $. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,350 $ invalidera la thèse baissière de la tête et des épaules.

Une telle décision ferait rebondir le prix du protocole océanique pour affronter la résistance immédiate présentée par l’EMA de 100 jours à 0,323 $. Une augmentation de la pression d’achat à partir de ce niveau pourrait envoyer le prix du protocole océanique au-delà de l’encolure pour combattre le prochain barrage routier offert par l’EMA de 50 jours à 0,374 $.

Vers le nord, OCEAN devrait briser les niveaux de résistance de 0,461 $ et 0,517 $ avant de retrouver ses 0,557 $ à la tête du schéma directeur.

Néanmoins, compte tenu de la pression aérienne due aux EMA et du sentiment baissier général sur le marché, les chances d’un renversement de tendance restent minces pour l’instant.

