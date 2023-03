Bitcoin franchit les 200 DMA avant le NFP | Cryptomonnaie

Le BTC/USD chute comme une pierre vers 200 DMA.

Bears sur le marché alors que la crypto plonge dans la tourmente réglementaire avant le NFP américain.

Le bitcoin BTC/USD a chuté comme une pierre jeudi avec une baisse de 8 %, tandis que les probabilités accrues de nouvelles augmentations des taux d’intérêt par la Réserve fédérale et la pression réglementaire sur les crypto-monnaies sont intégrées dans la crypto-monnaie. Le BTC / USD est passé d’un sommet de 21 824 à un creux de 20 043 et se négocie actuellement à 20 368 au moment de la rédaction.

Reuters a rapporté que les actions des sociétés axées sur la cryptomonnaie ont chuté jeudi après que Silvergate Capital a divulgué son intention de mettre fin à ses opérations et de se liquider volontairement, alors que les conséquences de l’implosion de FTX l’année dernière se répercutent dans l’industrie.

» Les actions de Silvergate ont plongé de plus de 35% à 3,17 $, un jour après avoir atteint un niveau record et ont perdu 64% depuis le 1er mars, lorsque la société a signalé un risque de continuité d’exploitation. Les analystes ont déclaré qu’une fermeture complète du prêteur crypto pourrait prendre un ou deux ans en fonction de la rapidité avec laquelle les prêts en cours sont remboursés et les actifs sont cédés. »

Pendant ce temps, Wall Street a chuté jeudi, les actions bancaires pesant sur les trois principaux indices boursiers alors que les marchés craignaient que les salaires non agricoles de vendredi ne provoquent des hausses agressives des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

« Probablement un événement binaire », ont déclaré les analystes de TD Securities en ce qui concerne les données sur l’emploi.

» Le positionnement de l’USD penche décemment long mais pas biaisé. La corrélation de l’USD avec la courbe des contrats à terme de la Fed est presque exclusivement liée aux prix du terminal / 2023, qui pourraient être raisonnablement évalués avant l’indice des prix à la consommation la semaine prochaine », ont ajouté les analystes.

»Cela introduit une certaine asymétrie à l’USD (c’est-à-dire à la baisse) sur une impression douce. Mais nous pensons que l’obstacle est plutôt élevé pour voir la faiblesse de l’USD l’emporter ; les données devraient matériellement surprendre à la baisse. À défaut, l’USD plongera probablement pour trouver une certaine demande. »

Analyse technique BTC/USD

Les traders sont à l’affût d’un test du 200 DMA.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :