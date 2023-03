Le vice-président de la Fed pour la supervision déclare que les travaux sur la réglementation de la cryptomonnaie sont en cours, le prix du Bitcoin tombe en dessous de 21 500 $ | Cryptomonnaie

Jeudi, le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision a discuté du potentiel de la technologie derrière la cryptomonnaie qui ne peut être exploitée qu’avec des garde-corps en place.

Plus tôt cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a également réitéré la nécessité d’un cadre juridique pour les activités de cryptomonnaie.

Le prix du Bitcoin a baissé de plus de 4% au cours des trois derniers jours pour se négocier en dessous de 21 500 $

Le marché de la cryptomonnaie a été considérablement impacté cette semaine suite aux commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mardi. Plus récemment, le vice-président de la Fed pour la supervision et membre du FOMC, Michael S. Barr, a fourni plus d’informations sur la position de la Fed concernant la cryptomonnaie et les activités numériques similaires.

La Réserve fédérale est optimiste à propos de la crypto

Dans un discours prononcé au Peterson Institute for International Economics, le vice-président chargé de la supervision de la Fed, Michael S. Barr, a discuté de l’approche de la Réserve fédérale en matière de supervision et de réglementation des activités bancaires liées à la cryptomonnaie. Barr a discuté du récent hiver cryptomonnaie et a donné un aperçu de la notion de la banque centrale concernant les actifs numériques.

Barr a déclaré que malgré la récente course décevante observée par le marché de la cryptomonnaie, la banque centrale est toujours optimiste quant à la technologie blockchain. Le décideur a dit,

« Malgré les événements récents, nous n’avons pas perdu de vue l’effet transformateur potentiel que ces technologies pourraient avoir sur notre système financier… Mais les avantages de l’innovation ne peuvent être réalisés que si des garde-corps appropriés sont en place. »

Bien que Barr n’ait pas explicitement fourni d’informations sur les garde-corps pouvant être mis en œuvre, il a parlé des progrès réalisés par la Fed sur ce front.

Le juriste a déclaré que la Fed travaillait avec d’autres agences fédérales de réglementation des banques pour fournir des éclaircissements et des conseils sur ce qui est autorisé, sain et sauf et conforme aux lois anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme. Il a ajouté que la banque centrale travaille également avec ses homologues internationaux pour minimiser la possibilité d’arbitrage réglementaire entre les juridictions.

En ce qui concerne l’engagement des banques avec la cryptomonnaie, Barr a déclaré que la position globale de la Fed est qu’à ce stade, « les banques devraient adopter une approche prudente et prudente pour s’engager dans des activités liées aux crypto-actifs et au secteur de la cryptomonnaie ».

Vers la fin du discours, Barr a noté qu’à l’avenir, la Fed fournirait des éclaircissements supplémentaires sur sa vision des risques et des pratiques efficaces de gestion des risques dans une gamme d’activités liées à la cryptomonnaie.

Plus tôt cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a également discuté assez brièvement de la crypto. Témoignant à Capitol Hill, Powell a déclaré:

« Je pense qu’il serait important pour nous d’avoir un cadre juridique viable autour des activités numériques. C’est important, et quelque chose que le Congrès doit en principe faire parce que nous ne pouvons pas vraiment le faire. »

Le prix du Bitcoin plonge

Suite aux commentaires de Powell concernant la possibilité de hausses de taux d’intérêt plus élevées à l’avenir, le marché de la cryptomonnaie a plongé. Le prix du bitcoin s’est ensuite affiché en rouge sur les graphiques, la plus grande crypto-monnaie chutant pour s’échanger en dessous de 21 500 $.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC pouvait être vu changer de mains à 21 452 $, sur le point de tomber à travers son support critique à 21 410 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Ce prix coïncide également avec la moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA). La perte de ce support pourrait déclencher un crash potentiel de 14 %, portant le prix à 18 289 $.

La crypto-monnaie pourrait invalider cette thèse haussière si elle rebondit sur le support critique et se rallie au-delà de 23 782 $. Briser cette résistance critique permettrait au prix du Bitcoin de revenir à un sommet de 24 760 $ depuis le début de l’année, offrant ainsi la possibilité d’amorcer un rallye durable.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :