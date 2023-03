Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, AVAX et Chainlink – American Wrap 9 mars | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX est revenu aux niveaux de la mi-janvier après une fin de février décevante. Cela s’est également poursuivi en mars, et l’altcoin approche maintenant du niveau de support critique, ce qui obligera les traders à prendre en charge la crypto-monnaie. Avalanche devra, au moins, remonter jusqu’à ce niveau de prix afin d’assurer une reprise soutenue.

Les données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) ont surpris les investisseurs avec un pic relativement élevé à 517 000 emplois en janvier. La prédiction pour février est de 205 000, plus modeste, et il reste à voir s’il y aura des surprises dans les données.

Le prix de Chainlink (LINK) a de nouveau chuté cette semaine, car les traders d’altcoins n’aimaient pas le fait que tous les yeux étaient rivés sur les crypto-monnaies lors d’une partie de l’audience semestrielle du Sénat avec le président de la Fed américaine, Jerome Powell. Une partie de son audition a été consacrée aux crypto-monnaies et concernait les domaines que Powell aimerait avoir plus de surveillance. Sans aucun doute, Powell a appelé les stablecoins et a demandé au Congrès une surveillance plus sévère et plus stricte pour éviter les risques systémiques et les effets domino qui pourraient se répercuter sur l’économie réelle.

