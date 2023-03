Bitcoin commencera-t-il son rallye de récupération avant les données de la masse salariale non agricole aux États-Unis ? | Cryptomonnaie

La masse salariale non agricole aux États-Unis devrait augmenter de 205 000 en février, après une hausse surprenante en janvier.

La déclaration relativement belliciste de Jerome Powell mardi a fait baisser les prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie.

Si les emplois à venir et les données sur l’inflation dépassent les attentes, la Fed procédera probablement à une hausse plus importante des taux d’intérêt, poussant le BTC et la crypto plus bas.

Les données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) ont surpris les investisseurs avec un pic relativement élevé à 517 000 emplois en janvier. La prédiction pour février est de 205 000, plus modeste, et il reste à voir s’il y aura des surprises dans les données.

Les analystes s’attendent à ce que la Réserve fédérale poursuive sa hausse agressive des taux d’intérêt si les chiffres de l’emploi et de l’inflation continuent de dépasser les attentes. Cela pourrait augmenter la pression de vente sur les actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Que sont les données Nonfarm Payrolls et pourquoi constituent-elles une contribution essentielle à l’élaboration des politiques de la Fed américaine ?

La masse salariale non agricole mesure le nombre de travailleurs aux États-Unis, à l’exception de ceux de l’agriculture, des ménages privés, des organisations à but non lucratif et de l’armée active. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) enquête sur les entités privées et gouvernementales à travers les États-Unis et rend compte au public de la masse salariale non agricole par le biais d’un rapport mensuel sur la « situation de l’emploi ».

Les ajouts de NFP et le taux de chômage sont les deux titres du rapport, mais les décideurs utilisent toutes les données disponibles pour évaluer l’état de l’économie américaine et prévoir l’activité économique future.

Il est important de noter qu’une augmentation du PFN indique que l’économie est en croissance, que les dépenses devraient augmenter et qu’une augmentation soudaine de l’emploi pourrait faire grimper l’inflation. Ceci est considéré comme négatif pour l’économie et tient compte de la prise de décision de la Fed américaine lors de la détermination de la prochaine hausse des taux d’intérêt.

Que s’est-il passé dans les cinq derniers rapports NFP ?

Les données NFP américaines ont surpris les acteurs du marché ces cinq dernières fois. Chaque fois que les données sur l’emploi arrivaient, le marché du travail était serré malgré les entreprises qui se préparaient au ralentissement économique et aux licenciements dans le secteur technologique.

Données historiques NFP américaines de Netcost-Security

Il est important de noter que plutôt que les chiffres de l’emploi en soi, la différence entre les données réelles et prévues influence la réaction du marché. Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix du Bitcoin a réagi différemment aux cinq dernières publications de données NFP américaines, où les chiffres réels étaient supérieurs aux prédictions.

Les chiffres indiqués dans le graphique ci-dessous tiennent compte de la réaction des prix BTC dans la semaine suivant la publication des données NFP américaines.

Réaction du prix du Bitcoin à la publication des données du NFP américain

Parmi les autres facteurs influençant le prix du Bitcoin au cours des cinq dernières publications de données, citons l’effondrement de l’échange FTX, les faillites de plusieurs prêteurs et entreprises de cryptomonnaie, la répression réglementaire américaine contre les échanges de crypto-monnaie et les émetteurs de pièces stables, l’annonce du retour du BTC de Mt.Gox aux créanciers, entre autres.

Le graphique révèle que la réaction immédiate (le jour même) a été une baisse du prix du Bitcoin. Lorsque le chiffre réel du NFP a été de 300 000 ou plus, cela entraîne généralement une augmentation de la pression de vente sur les actifs à risque comme le Bitcoin et les crypto-monnaies.

La prédiction pour février est une augmentation de 205 000, selon les données de Netcost-Security.

Le récent commentaire belliciste de Jerome Powell a poussé Bitcoin et crypto plus bas

Dans un témoignage devant la commission des services financiers en début de semaine, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a tenu des propos bellicistes. Powell a commenté les données de janvier sur l’emploi, les dépenses de consommation, la production manufacturière et l’inflation et a déclaré que les tendances à l’assouplissement se sont en partie inversées.

Powell a été cité comme disant:

…Néanmoins, l’ampleur de l’inversion ainsi que les révisions du trimestre précédent suggèrent que les pressions inflationnistes sont plus élevées que prévu lors de notre précédente réunion du Federal Open Market Committee (FOMC).

Le président de la Fed a affirmé que l’inflation s’était modérée au cours des derniers mois, mais le processus visant à ramener l’inflation à 2 % a un chemin long et cahoteux à parcourir. Les dernières données économiques étant plus solides que prévu, le niveau ultime des taux d’intérêt devrait être plus élevé que prévu. Les analystes tablent sur une hausse de 50 points de base, au lieu de 25, en mars.

Parole d’expert : à quoi s’attendre des actifs à risque

Eren Sengezer, analyste principal chez Netcost-Security, a commenté la préparation du Sénat américain à accélérer le rythme des hausses de taux. Sengezer note que les paris bellicistes de la Fed ont dominé les marchés. L’expert estime qu’un chiffre NFP décevant, inférieur aux prédictions, pourrait faire place à une reprise des prix des actifs à risque.

L’analyste a été cité comme disant:

L’outil FedWatch du CME Group montre que les marchés tablent sur une probabilité de 78 % d’une hausse des taux de 50 points de base en mars, ce qui suggère qu’il y a plus de place pour une force supplémentaire du dollar américain au cas où le NFP dépasserait le consensus du marché. Dans ce scénario, les actifs sensibles au risque auront probablement du mal à trouver de la demande. D’un autre côté, une impression NFP décevante – à environ 100 000 – pourrait amener les investisseurs à se poser des questions sur la probabilité d’une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion. Dans ce cas, nous observerons probablement une reprise du risque, au moins jusqu’aux données de l’indice des prix à la consommation de la semaine prochaine.

L’état de Bitcoin et où le prix BTC se dirige ensuite

Les acteurs du marché Bitcoin sont baissiers avant la publication des données NFP américaines. Le Silvergate FUD – en savoir plus ici : Les échanges de crypto-monnaie rassurent la sécurité après la fermeture de la banque Silvergate – a influencé négativement le prix du Bitcoin.

Les détenteurs de BTC s’inquiètent de la pression de vente croissante résultant d’une combinaison du commentaire belliciste de Powell et d’une augmentation supérieure aux attentes de la masse salariale non agricole en février 2023. Bitcoin mène une bataille difficile pour se remettre de sa baisse du 3 mars de 23 539 $ à 22 259 $.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix du Bitcoin est dans une tendance haussière à court terme qui a commencé en janvier 2023. L’actif se négocie actuellement latéralement depuis sa chute par rapport au niveau de 25 200 $ en février. Le prix du BTC est actuellement inférieur à ses moyennes mobiles exponentielles à long terme, 100 et 200 jours.

À 21 771 $, le prix du Bitcoin est supérieur à l’EMA de 50 jours à 21 315 $.

Tableau des prix BTC/USD 1D

Si Bitcoin commence son rallye de secours, l’actif devrait faire face à une résistance aux EMA de 100 et 200 jours à 22 325 $ et 21 797 $. L’objectif à la hausse est le niveau de 25 205 $ qui a servi de résistance pendant la majeure partie de 2022 et 2023.

Les cibles à la baisse sont de 21 533 $ et 18 725 $, les deux niveaux ont agi comme une résistance et ont été basculés en support par Bitcoin lors de son rallye à 25 205 $.

L’indice de force relative est actuellement de 38,40, sans signe de divergence sur le graphique des prix sur une journée. Il y a de la place pour la reprise du plus grand actif par capitalisation boursière, bien qu’il reste à voir comment les données de la masse salariale non agricole aux États-Unis influencent le prix du Bitcoin.

