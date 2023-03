Les échanges de crypto-monnaie rassurent la sécurité après la fermeture de la banque Silvergate | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance affirme que son échange n’a aucune perte d’actifs chez Silvergate.

Coinbase et OKX ont également nié avoir des clients ou des liquidités d’entreprise à la banque.

Le Crypto Council for Innovation blâme les régulateurs pour la chute de Silvergate.

Les entreprises de crypto-monnaie se précipitent pour assurer la communauté de leur état après l’effondrement du prêteur de crypto en difficulté Silvergate Capital. La chute controversée de la banque est devenue un sujet brûlant sur la crypto Twitter et des entreprises comme Binance, Coinbase et OKX utilisent la plate-forme géante de médias sociaux pour se dissocier de la contamination et éviter un autre effet domino comme celui de l’holocauste FTX.

Binance, Coinbase et OKX n’ont pas été affectés par la catastrophe bancaire du Silvergate

Tout a commencé après que Silvergate Capital a divulgué son intention de mettre fin à ses activités et de liquider volontairement la banque, dans un récent message sur Twitter.

L’annonce a fait chuter les actions de Silvergate Capital Corp de 5,76 % à un creux de 4,91 $ alors que la peur, l’incertitude et le doute (FUD) continuent de persister dans l’industrie.

Suite à l’annonce, les entreprises de crypto-monnaie se sont précipitées pour rassurer les membres de leur communauté qu’elles n’étaient pas exposées à la contagion du Silvergate. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, alias CZ, était à l’avant-garde de ce mécanisme de défense, affirmant que le plus grand échange cryptomonnaie au monde n’avait aucune perte d’actifs à Silvergate, ajoutant que « tous les fonds sont en sécurité ».

CZ a ensuite félicité Silvergate pour son engagement à restituer intégralement tous les dépôts, sur la base de sa conviction que la protection des utilisateurs est essentielle.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a également confirmé qu’il n’était pas affecté par l’effondrement de Silvergate.

Coinbase a une exposition corporative de minimis à Silvergate. – Coinbase (@coinbase) 2 mars 2023

Niant avoir un client ou de l’argent d’entreprise à la banque, un extrait de la déclaration de l’échange se lit comme suit :

Nous sommes désolés de voir Silvergate prendre la décision difficile de mettre fin à ses opérations. Ils étaient un partenaire et des contributeurs à la croissance de la crypto-économie. Coinbase n’a pas de client ou d’argent d’entreprise chez Silvergate. Les fonds des clients continuent d’être sûrs, accessibles et disponibles.

Le commentaire intervient une semaine après que Coinbase a déclaré qu’il n’accepterait plus ou n’initierait plus de paiements vers ou depuis Silvergate. Au lieu de cela, ils se tourneraient vers d’autres partenaires bancaires pour faciliter les transactions en espèces des clients institutionnels. Notamment, les fonds des clients de la bourse sont détenus dans des banques américaines assurées par la FDIC.

Chez Coinbase, tous les fonds des clients continuent d’être sûrs, accessibles et disponibles. À la lumière des développements récents et par prudence, Coinbase n’accepte plus ou n’initie plus de paiements vers ou depuis Silvergate. – Coinbase (@coinbase) 2 mars 2023

Notamment, lorsqu’un client a un solde important en dollars, Coinbase stocke son argent dans un fonds du marché monétaire du gouvernement américain pour le garder en sécurité et liquide.

L’échange de crypto OKX a également nié l’exposition à Silvergate par prudence, le président Hong Fang déclarant que « les fonds des entreprises et des clients sont en sécurité ».

Très triste de voir cela se produire avec Silvergate. Il faudra désormais plus de temps pour que la crypto atteigne plus de personnes. Nos fonds d’entreprise et de clients sont en sécurité. L’équipe a fait un excellent travail de gestion des risques et de minimisation de l’exposition. https://t.co/AYuv3oLvKg – Hong (@hfangca) 8 mars 2023

Néanmoins, l’exécutif d’OKX pense que toute la crise du Silvergate ralentirait le processus d’adoption de la cryptomonnaie.

Le Crypto Council for Innovation blâme les régulateurs pour la chute de Silvergate

Le Crypto Council for Innovation a lié les régulateurs à la chute du Silvergate, affirmant que malgré la popularité croissante des actifs numériques, très peu de banques acceptent les dépôts cryptomonnaies.

Selon la PDG du conseil, Sheila Warren, « Décourager les banques de fournir des comptes de dépôt ne fait qu’exacerber ce problème en créant moins d’options pour un secteur donné pour obtenir des services bancaires. Le problème ne concerne pas la crypto, mais les risques de concentration.



