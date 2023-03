Le co-fondateur de BitMEX propose un stablecoin basé sur Bitcoin sans dollar américain | Cryptomonnaie

Arthur Hayes, l’ancien PDG de l’échange BitMEX a proposé la création d’un stablecoin NakaDollar qui n’a aucun lien avec les monnaies fiduciaires ou les banques.

Le NakaDollar serait indexé sur la somme de 1 $ de Bitcoin et d’un swap perpétuel inverse BTC/USD.

L’équation permet la création d’un équivalent synthétique en USD sans toucher au système bancaire fiat ou aux stablecoins existants.

Les pièces stables et les entreprises émettant ces actifs ont fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs au cours des dernières semaines. Pour répondre aux préoccupations croissantes, l’ancien PDG de BitMEX a proposé la création d’un stablecoin, NakaDollar, totalement indépendant des monnaies fiduciaires et du système bancaire.

Arthur Hayes propose la création d’un stablecoin synthétique équivalent au dollar américain

Les pièces stables basées sur Fiat et indexées sur le dollar américain ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs. Les régulateurs financiers américains enquêtent sur des émetteurs de pièces stables comme Paxos, soulevant des inquiétudes quant à l’utilité et à la pertinence des actifs indexés sur le dollar américain.

Arthur Hayes, l’ancien PDG de BitMEX et fondateur du groupe 100x, a proposé une alternative aux défis de l’écosystème stablecoin : la dépendance aux monnaies fiduciaires comme le dollar américain et le système bancaire.

Hayes a proposé le Satoshi Nakamoto Dollar (NakaDollar), un nouveau stablecoin qui s’appuie exclusivement sur Bitcoin et BTC/USD Inverse Perprtual Swaps sur des bourses centralisées de produits dérivés.

1 NUSD = 1 $ de Bitcoin + Short 1 Bitcoin / USD Inverse Perpetual Swap

Cela élimine complètement le besoin du système bancaire et des monnaies fiduciaires, poussant la crypto-économie vers une solution native Bitcoin aux défis actuels.

Pourquoi NakaDollar et pourquoi maintenant ?

Hayes a choisi un moment où la banque Silvergate, compatible avec les crypto-monnaies, a choisi de se liquider volontairement. La banque cherche des moyens de consolider ses liquidités après qu’un grand nombre d’entreprises de crypto-monnaie aient quitté l’institution financière.

Au fur et à mesure que la saga Silvergate se déroule, les échanges de crypto-monnaie se sont éloignés de la banque, ce qui a affecté l’afflux et la sortie de monnaies fiduciaires de l’écosystème crypto. Les clients de Crypto se sont appuyés sur Silvergate pour le traitement des dépôts et des retraits, des circonstances récentes ont entraîné une rupture des liens et une perturbation du processus pour les acteurs du marché.

Hayes a proposé son stablecoin, libre de l’écosystème bancaire et du dollar américain à un moment où les entreprises de cryptomonnaie recherchent une alternative.

NakaUSD est-il une bonne alternative aux stablecoins comme Tether, USDC ?

Mindao Yang, le co-fondateur du protocole de prêt et d’emprunt décentralisé dForce Network, pense que la proposition de Hayes est une idée théorisée depuis longtemps. Yang fait valoir qu’il est intrinsèquement erroné de supposer que l’intérêt ouvert (OI) de Bitcoin pourrait suivre la frappe du NUSD, cela est en contradiction avec l’inévitabilité que la domination de l’OI de BTC continue de décliner.

L’alternative de Hayes au problème actuel des pièces stables permet aux acteurs du marché de la cryptomonnaie de s’appuyer sur des bourses de produits dérivés plutôt que sur des banques fiduciaires hostiles pour conserver l’USD.

