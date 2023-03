Trois premiers signes indiquant que le prix de Terra Luna Classic (LUNC) augmentera de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Luna Classic montre une forte correction dans le bloc de commande à 0,0001339 $.

Un rebond de la reprise suivi d’un changement dans la structure du marché sur une période plus courte pourrait laisser présager une reprise de 20 %.

L’invalidation de la thèse haussière impliquera que LUNC bascule le niveau de 0,0001271 $ en une barrière de résistance.

Le prix de Terra Luna Classic a établi de nouveaux plus bas pour 2023 après une forte correction début mars. Au cours des dernières 24 heures, LUNC a de nouveau revisité ce niveau, établissant une base solide pour un rallye de reprise. Les investisseurs peuvent repérer trois signes principaux qui signaleront le début de ce rebond pour en tirer parti.

A lire aussi : Terre La gravure du jeton Luna Classic connaît un pic massif, le prix LUNC commencera-t-il bientôt à se redresser ?

Le prix Terra Luna Classic se prépare pour les déplacements vers le nord

Le prix de Terra Luna Classic oscille entre deux niveaux de temps élevés, 0,0001813 $ et 0,0001320 $. La dernière fois que LUNC a dévié en dessous du creux de la fourchette, c’était fin décembre 2022, le rallye de reprise a propulsé l’altcoin de 40% initialement et de 60% au cours des jours suivants.

L’écart actuel en dessous du bas de la fourchette tente de se redresser, mais voici trois signes qui devraient aider à plaider en faveur d’un rebond.

Le prix de Terra Luna Classic a marqué un bloc de commande à 0,0001339 $, ce qui lui fournira la pression d’achat nécessaire. De plus, LUNC a mis en place une base solide en produisant un double fond à 0,0001271 $. La dernière chose qui manque est un changement dans la structure du marché sur une période plus courte.

Un changement dans la structure du marché implique que le prix de Terra Luna Classic produit un plus haut plus élevé avec un mouvement impulsif sur une période plus courte. Dans ce cas, tout délai inférieur à quatre heures. Ledit sommet plus élevé qui est produit avec un mouvement impulsif doit avoir un déséquilibre ou un écart de juste valeur (FVG), comme indiqué ci-dessous.

Une fois que ce changement dans la structure du marché a été noté, l’altcoin reviendra dans le FVG, ce qui en fera un endroit idéal pour une entrée à court terme. En raison des conditions de survente actuelles et de l’écart sous le bas de la fourchette de 0,0001320 $, les chances de rebond sont plus élevées pour le prix de Terra Luna Classic.

Exemple de changement de structure du marché LUNC

Ainsi, les investisseurs doivent s’attendre à ce que LUNC déclenche une hausse de 17 % à 0,0001542 $ d’un point de vue conservateur. Mais dans certains cas, ce mouvement pourrait s’étendre à 0,000160 $, qui est le point médian du FVG formé lors du crash provoqué par la crise du Silvergate le 2 mars. Ce mouvement porterait le gain total de 17 % à 21 %.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives haussières du prix de Terra Luna Classic aient du sens, elles reposent sur un changement de la structure du marché sur une période plus courte. En raison des récentes mises à jour des politiques macroéconomiques, les investisseurs resteront probablement relativement neutres ou averses au risque.

Par conséquent, si le prix du Bitcoin chute, les altcoins en prendront certainement un coup. Dans un tel cas, si le prix de Terra Luna Classic produit une clôture en chandelier de quatre heures qui transforme le niveau de 0,00001271 $ en une barrière de résistance, cela créerait un nouveau creux pour 2023 et invaliderait la thèse haussière.

Une telle décision pourrait entraîner une nouvelle vente, faisant tomber LUNC à 0,0001206 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :