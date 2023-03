Prédiction du prix Filecoin : FIL est-il plus proche de la reprise à 6,6 $ ou d’un crash de 15 % ? | Cryptomonnaie

Le prix du filecoin a suivi une tendance baissière au cours des deux dernières semaines, chutant de 34,46 % pour s’échanger à 5,95 $.

La tendance baissière touchant à sa fin permettrait à FIL de rebondir sur le support critique et d’augmenter de 17 %.

Cependant, si l’altcoin perd le support de 5,46 $, il est susceptible d’invalider la thèse haussière.

Le prix du filecoin a suivi l’avance haussière plus large du marché au cours des dernières 24 heures suite aux commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. La bougie rouge affichée par la suite a encore ajouté à la tendance baissière continue sur les graphiques. Cependant, cela pourrait ne pas durer longtemps car les indicateurs pointent vers un changement de tendance.

Le prix du filecoin se prépare à la reprise

Le prix de Filecoin se rapproche de son support critique depuis des jours maintenant et est maintenant sur le point de le tester en tant que support. Les corrections constantes ont entraîné une chute de l’altcoin de près de 34,5 % en l’espace de 14 jours. Mais à mesure que FIL se rapproche du test de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 jours, il pourrait être en mesure de rebondir vers la reprise.

La tendance baissière constatée sur l’actif perd de sa force depuis des jours maintenant. La preuve de la même chose peut être trouvée sur l’indice directionnel moyen (ADX), qui au moment de la rédaction était au seuil de 25,0. Si l’indicateur glisse en dessous de cette ligne, la tendance baissière active notée sur la présence du Parabolic Stop and Reverse (SAR) au-dessus du chandelier ne serait pas assez forte pour faire baisser davantage le prix du Filecoin.

Graphique FIL/USD sur 1 jour

Ainsi, si FIL parvient à rebondir sur le support critique à 5,46 $, les traders auront la possibilité de ramener l’altcoin à la reprise. Les traders doivent noter que l’altcoin serait à l’abri d’une correction soudaine une fois qu’il franchirait la résistance critique à 6,59 $, cela permettrait au prix du Filecoin de remonter au-delà de 7 $.

Néanmoins, compte tenu de l’incertitude sur le marché en ce moment, le prix du Filecoin est également vulnérable à une baisse en dessous du support critique. De plus, si l’ADX rebondit sur le seuil de 25,0 et enregistre une légère hausse, cela indiquerait que la tendance à la baisse se renforce. Cela aurait pour conséquence que l’altcoin invaliderait la thèse haussière et tomberait à 4,79 $, enregistrant un crash de 15 %.

