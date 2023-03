La Fed signale une forte hausse des taux en mars en raison de l’inflation – Voici comment les traders de Bitcoin peuvent se préparer | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale américaine est sur le point de lancer une nouvelle hausse des taux d’intérêt le 22 mars, et les traders d’options pourraient utiliser cette stratégie averse au risque pour générer des profits.

Qu’on le veuille ou non, pour les investisseurs en crypto, la politique de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux d’intérêt et d’inflation élevée est la mesure la plus pertinente pour évaluer la demande d’actifs à risque. En augmentant le coût du capital, la Fed augmente la rentabilité des instruments à revenu fixe, mais cela se fait au détriment du marché boursier, de l’immobilier, des matières premières et des crypto-monnaies.

Un aspect positif des réunions de la Fed est qu’elles sont programmées bien à l’avance, afin que les traders de Bitcoin puissent s’y préparer. Les décisions politiques de la Réserve fédérale provoquent historiquement une volatilité intrajournalière extrême des actifs à risque, mais les traders peuvent utiliser des instruments dérivés pour obtenir des résultats optimaux lorsque la Fed ajuste les taux d’intérêt.

Un autre défi pour les commerçants est qu’ils font face à la pression du Bitcoin étant fortement corrélé aux actions. Par exemple, le coefficient de corrélation à 50 jours par rapport aux contrats à terme S&P 500 dépasse 70 % depuis le 7 février. Bien qu’il n’indique pas la cause et la conséquence, il est évident que les investisseurs en crypto-monnaie attendent la direction des marchés traditionnels.

Il est également possible que les faibles émissions de Bitcoin se révèlent être un avantage, car les investisseurs se rendent compte que la FED est à court d’options pour freiner l’inflation. En augmentant encore les taux d’intérêt, cela pourrait entraîner une spirale incontrôlable des remboursements de la dette du gouvernement américain et éventuellement dépasser 1 000 milliards de dollars par an. Cela crée une énorme incitation pour les traders Bitcoin, mais une extrême prudence est nécessaire de la part de ceux qui souhaitent effectuer des transactions basées sur des hausses de taux d’intérêt.

Les preneurs de risques pourraient bénéficier de l’achat de contrats à terme Bitcoin pour tirer parti de leurs positions, mais ils pourraient également être liquidés si un mouvement de prix négatif soudain se produit avant la décision de la FED le 22 mars. Pour cette raison, les traders professionnels sont plus susceptibles d’opter pour le trading d’options. stratégies telles que le condor de fer asymétrique.

Une approche équilibrée des risques pour l’utilisation des options d’achat

En négociant plusieurs options d’achat (achat) pour la même date d’expiration, les traders peuvent réaliser des gains 3 fois supérieurs à la perte potentielle. Cette stratégie d’options permet à un trader de profiter de la hausse tout en limitant les pertes.

Il est important de se rappeler que toutes les options ont une date d’expiration définie, de sorte que l’augmentation du prix de Bitcoin doit se produire pendant la période définie.

Vous trouverez ci-dessous les rendements attendus en utilisant les options Bitcoin pour l’expiration du 31 mars, mais cette méthodologie peut également être appliquée à différentes périodes. Bien que les coûts varient, l’efficacité générale ne sera pas affectée.

Estimation des profits/pertes. Source : Générateur de position de dérisoire

L’option d’achat donne à l’acheteur le droit d’acquérir un actif, mais le vendeur du contrat reçoit une exposition négative (potentielle). L’iron condor consiste à vendre les options d’achat et de vente au même prix et à la même date d’expiration.

Comme indiqué ci-dessus, la zone de profit cible est supérieure à 23 800 $ et le pire scénario est un BTC de 0,217 (ou 5 156 $ aux prix actuels) si le prix d’expiration le 31 mars est inférieur à 23 000 $.

Pour initier la transaction, l’investisseur doit acheter 6,2 contrats de l’option de vente (vente) de 23 000 $. Ensuite, l’acheteur doit vendre 2,1 contrats de l’option d’achat de 25 000 $ et 2,2 autres contrats de l’option d’achat de 27 000 $. Ensuite, l’investisseur doit vendre 3,5 contrats de l’option de vente de 25 000 $ combinés avec 2 contrats de l’option de vente de 27 000 $.

Dans une dernière étape, le trader doit acheter 3,9 contrats de l’option d’achat de 29 000 $ pour limiter les pertes au-dessus du niveau.

Cette stratégie génère un gain si Bitcoin s’échange entre 23 800 $ et 29 000 $ le 31 mars. Les bénéfices nets culminent à 0,276 BTC (6 558 $ aux prix courants) entre 25 000 $ et 27 000 $, mais restent au-dessus de 0,135 BTC (3 297 $ aux prix courants) si Bitcoin se négocie dans les 24 400 $ et gamme de 27 950 $.

L’investissement requis pour ouvrir cette stratégie de condor de fer asymétrique est la perte maximale, donc 0,217 BTC ou 5 156 $, ce qui se produira si Bitcoin se négocie en dessous de 23 000 $ le 31 mars. L’avantage de cette stratégie est la large zone cible de profit, ce qui donne un meilleur risque- plus rentable que le trading à terme à effet de levier, surtout compte tenu de l’inconvénient limité.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :