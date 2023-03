Dogecoin apparaît comme le moins performant parmi les 50 meilleures crypto-monnaies, repousse la saison alternative plus loin | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a baissé de plus de 26 % au cours de la dernière saison de 90 jours, avec des performances pires que celles de Luna Classic et Huobi Token.

La dernière saison d’altcoin a été observée en août-septembre 2022, lorsque le prix du bitcoin a chuté de 23 % en trois semaines.

Si le DOGE tombe encore en dessous de 0,067 $, l’altcoin deviendrait vulnérable au glissement vers les plus bas de septembre 2022.

Dogecoin a ancré les altcoins en termes de croissance, car la pièce meme elle-même n’a enregistré aucune croissance au cours des deux derniers mois. L’impact de cette absence de hausse sur le marché a été assez important par rapport au reste des crypto-monnaies de la liste.

La saison alternative est loin

La saison alternative, en termes simples, est considérée comme arrivée lorsque 75% des 50 meilleurs altcoins fonctionnent mieux que Bitcoin. Cette performance est mesurée sur la période d’une saison, soit 90 jours.

Bien que Bitcoin ait dépassé la plupart des altcoins de la liste, quelques-uns d’entre eux ont fini non seulement par être moins performants que Bitcoin, mais terriblement en général. La principale crypto-monnaie sur ce front est Dogecoin.

Index de la saison alternative

En baisse de près de 26 % en l’espace de trois mois, la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk a pris du retard sur Luna Classic (LUNC) et Huobi Token (HT). LUNC et HT ont baissé de seulement 21 % et 24 %, respectivement. Ceci malgré le fait que LUNC soit le jeton d’une blockchain autrefois effondrée.

Performances des 50 principales crypto-monnaies

Avec Dogecoin tirant les altcoins vers le bas, le marché de la cryptomonnaie est en train de vivre une saison Bitcoin en ce moment. La dernière saison d’altcoin a été observée d’août à septembre 2022, lorsque le BTC a chuté de plus de 23 % en l’espace de trois semaines.

Où en est le prix Dogecoin en ce moment

Le prix Dogecoin peut être vu se négocier à 0,072 $ au moment de la rédaction. Bien qu’il ait chuté d’environ 25 % au cours du mois dernier, DOGE se maintient légèrement au-dessus du cours d’ouverture de 2023. Pourtant, la pièce meme se rapproche du niveau de support critique à 0,067 $, ce qui marque également le plus bas depuis le début de l’année.

Si DOGE tombe à travers ce niveau de support, il deviendra vulnérable et tombera immédiatement à 0,057 $. Ces creux ont été observés pour la dernière fois par les détenteurs de Dogecoin en septembre 2022, et une telle chute entraînerait un crash de 20 %.

Les chances de la même chose semblent probables puisque les principales moyennes mobiles exponentielles (EMA) agissent comme des niveaux de résistance. L’indicateur Parabolic Stop and Reverse (SAR) met également en évidence une tendance baissière active, mise en évidence par la présence de points bleus au-dessus des chandeliers.

Graphique DOGE/USD sur 1 jour

Mais l’indice de force relative (RSI) se rapproche de la zone de survente sous la barre des 30,0. Cette zone est historiquement connue pour déclencher un renversement de tendance, ce qui pourrait entraîner une reprise du prix du Dogecoin.

Cependant, pour invalider la thèse baissière, DOGE devrait se rallier d’environ 16 % et franchir la résistance critique à 0,082 $. Cela permettrait à l’altcoin d’atteindre éventuellement les sommets de 0,095 $ depuis le début de l’année et même de marquer la barre des 0,100 $.

