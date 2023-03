Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Shiba et Solana – American Wrap 8 mars | Cryptomonnaie

Le président de la Fed Powell vise à ramener l’inflation à 2%, le prix du Bitcoin reste autour de 22 000 $

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné devant le comité du Sénat américain sur les banques, le logement et les affaires urbaines mardi, où il a donné quelques indices aux marchés en termes de hausses de taux d’intérêt à venir. Comme Powell a déclaré qu’il y avait eu peu de preuves de désinflation dans les services de base, et le marché a réagi négativement.

Les commerçants de Shiba Inu bénéficient d’un support vital, car SHIB est la valeur aberrante de la vente d’altcoins

Le prix du Shiba Inu (SHIB) voit les traders se déchaîner alors que le SHIB s’avère être une valeur aberrante dans cette vente mercredi pour les alt-coins. D’un point de vue technique, le revirement a été projeté et s’embarque pour 0,00001225 $ soit une hausse de 10 %. Une autre jambe plus élevée dépendra du fait que plus d’altcoins verront un revirement similaire et que le moral des traders sera stimulé.

Les traders sont sidérés alors qu’une implosion de 40% est à l’horizon pour l’action des prix de Solana

Le prix de Solana (SOL) chute d’environ 7 % ce mercredi avec une accélération de la séance de négociation américaine. La baisse a entraîné une action des prix dans le SOL à 18,66 $, un niveau crucial marqué par rapport à la forte inclinaison du 14 janvier. Attendez-vous à ce que ce niveau déclenche un rebond ou soit le début d’un marché baissier au cas où les vendeurs pourraient prendre le relais. le bâton des traders. Un tel scénario amorcerait une descente qui pourrait supporter 40% de dévaluation pour Solana.

