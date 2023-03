Les commerçants de Shiba Inu bénéficient d’un support vital, car SHIB est la valeur aberrante de la vente d’altcoins | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu augmente de plus de 1% mercredi tandis que d’autres altcoins comme SOL et VET s’effondrent.

Les traders SHIB reçoivent un support à une moyenne mobile importante.

Bien que l’action des prix pousse à la hausse, les haussiers doivent être conscients des gains limités.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) voit les traders se déchaîner alors que le SHIB s’avère être une valeur aberrante dans cette vente mercredi pour les alt-coins. D’un point de vue technique, le revirement a été projeté et s’embarque pour 0,00001225 $ soit une hausse de 10 %. Une autre jambe plus élevée dépendra du fait que plus d’altcoins verront un revirement similaire et que le moral des traders sera stimulé.

Le prix du Shiba Inu s’avère être une rare valeur aberrante dans cette vente massive de mercredi

Le prix du Shiba Inu augmente ce mercredi alors que plusieurs alt-coins sont couchés sur le dos, terrassés par les forces baissières qui les poussent à la baisse. Cela ne devrait cependant pas être une surprise car Shiba Inu a vu son indice de force relative (RSI) plancher et a commencé à s’incliner plus haut ces derniers jours. Le support provient de la moyenne mobile simple (SMA) toujours importante sur 200 jours qui a empêché les commerçants SHIB de tomber dans un marché baissier qui aurait entraîné le prix du Shiba Inu en dessous de 0,00001000 $ pour l’instant.

Les traders SHIB devraient connaître un gain probable de 10% car le SMA de 55 jours est très proche et semble être un plafond. Ceci est indiqué par la réaction précédente de SHIB mardi, lorsqu’elle a fait une cassure nette en dessous et a commencé à accélérer son déclin. Si les traders sont capables de pousser au-delà de la SMA de 55 jours, le pivot mensuel à 0,00001300 $ semble être l’objectif de profit ultime pour l’instant avec des gains de 16 % au total pour la semaine à venir.

Graphique SHIB/USD 4H

Quelques altcoins comme Vechain et Solana flirtent avec le territoire du marché baissier. Si ceux-ci ou d’autres altcoins commençaient à s’accumuler davantage et à subir davantage de pertes, une descente rapide pour SHIB serait inévitable. Dans le déclin, ce niveau psychologique de 0,00001000 $ serait le niveau idéal que les traders veulent atteindre pour tester la force de leur déclin et la conviction des traders pour un revirement.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :