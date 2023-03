Le président de la Fed Powell vise à ramener l’inflation à 2%, le prix du Bitcoin reste autour de 22 000 $ | Cryptomonnaie

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n’a fait aucune nouvelle déclaration lors de son témoignage devant la US House.

Powell, réitérant sa déclaration de mardi, a déclaré qu’il y avait une chance que les taux d’intérêt soient plus élevés que prévu.

Le marché de la cryptomonnaie n’a pas réagi immédiatement car le prix du Bitcoin oscillait à 22 000 $.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné devant le comité du Sénat américain sur les banques, le logement et les affaires urbaines mardi, où il a donné quelques indices aux marchés en termes de hausses de taux d’intérêt à venir. Comme Powell a déclaré qu’il y avait eu peu de preuves de désinflation dans les services de base, et le marché a réagi négativement.

Powell était également d’avis que, les données économiques étant plus solides que prévu, les taux d’intérêt seront probablement plus élevés que prévu. Poursuivant son témoignage mercredi, cette fois à la Chambre des représentants des États-Unis, Powell n’a pas fait de déclaration différente concernant les hausses de taux d’intérêt par rapport à hier.

Soumettant des remarques identiques au US House Committee on Financial Services, Jerome Powell a réitéré que le Federal Open Market Committee (FOMC) prévoit que les augmentations en cours de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux seront appropriées. Ceci afin d’atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l’inflation à 2 % au fil du temps.

Powell ajouté,

« Notre objectif principal est d’utiliser nos outils pour ramener l’inflation à notre objectif de 2 % et pour maintenir les attentes d’inflation à long terme bien ancrées… Nous maintiendrons le cap jusqu’à ce que le travail soit fait. »

L’impact du témoignage de Powell mardi sur le marché continuera de dicter l’élan du marché jusqu’au week-end. Quant au discours de mercredi, aucun impact majeur n’est attendu.

Le marché de la cryptomonnaie reste pratiquement inchangé

Au moment de la rédaction de cet article, le marché de la cryptomonnaie n’avait montré aucune réaction immédiate mercredi. Le prix du bitcoin a continué d’évoluer dans la fourchette de 22 000 $ à 22 100 $, s’échangeant à 22 095 $. Les altcoins n’ont montré aucun changement non plus, car Ethereum pouvait être vu s’échanger à 1 557 $, en hausse de seulement 0,30 % au cours de la dernière heure.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

De même, les prix Cardano, Dogecoin et MATIC ont également noté des changements minimes. Cependant, tous les altcoins ont enregistré une augmentation par rapport à mardi, lorsque la réaction initiale a été des bougies rouges. À l’heure actuelle, ADA s’élevait à 0,323 $, en hausse de 1,06 %, DOGE s’échangeait à 0,073 $, en hausse de 0,75 %, et MATIC a changé de mains à 1,10 $, en hausse de 0,78 %.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :