Les traders sont sidérés alors qu’une implosion de 40% est à l’horizon pour l’action des prix de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana voit des traders se faire abattre mercredi.

SOL flirte avec un niveau crucial qui indique des ennuis à venir.

Au cas où les traders seraient capables de pousser l’action des prix en dessous de ce niveau, le déclin pourrait être à portée de main avec une perte de près de 40 %.

Le prix de Solana (SOL) chute d’environ 7 % ce mercredi avec une accélération de la séance de négociation américaine. La baisse a entraîné une action des prix dans le SOL à 18,66 $, un niveau crucial marqué par rapport à la forte inclinaison du 14 janvier. Attendez-vous à ce que ce niveau déclenche un rebond ou soit le début d’un marché baissier au cas où les vendeurs pourraient prendre le relais. le bâton des traders. Un tel scénario amorcerait une descente qui pourrait supporter 40% de dévaluation pour Solana.

Les traders ont lâché la balle dans le prix de Solana et font maintenant face aux conséquences

Le prix de Solana a connu une très forte pente au début de 2023 avec une forte reprise au-dessus de 25 $ à un moment donné. Malheureusement, les traders SOL ont commencé à prendre trop de bénéfices et les fondus à la baisse n’ont fait que s’aggraver. Ajoutez à cela un autre défi pour l’image écornée que les crypto-monnaies portent avec Silvergate Capital au bord de l’effondrement et du défaut, et vous avez l’explication parfaite pour laquelle SOL flirte maintenant avec un marché baissier.

SOL pourrait commencer à voir une accélération des ordres de vente une fois que 18,66 $ commenceront à casser. Les traders voudront sortir et réserver le bénéfice restant qu’ils peuvent avec d’abord un mouvement de piqué vers 15,07 $ et une dévaluation de 20 %. Une fois à ce niveau, une baisse lente semble accordée avec 5 $ supplémentaires à perdre dans sa valeur et toucher 10,94 $ d’ici la fin de ce mois.

Graphique SOL/USD 4H

Une approche tactique pourrait être de garder son calme et de commencer à acheter dans SOL, car l’indice de force relative (RSI) est déjà profondément en territoire de survente. Cela indiquerait que les baissiers n’ont pas beaucoup de perspectives de baisse supplémentaire et qu’à la place, un rebond de 18,66 $ serait observé. Le candidat idéal à la hausse est de 23 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours et le pivot mensuel s’alignant et formant un double plafond à la hausse.

