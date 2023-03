Les détenteurs de Shiba Inu devraient-ils s’attendre à une hausse ou à une vente de 65 % alors que les développeurs de SHIB taquinent le lancement de Shibarium cette semaine ? | Cryptomonnaie

Les développeurs de Shiba Inu ont annoncé le lancement de la version bêta publique de Shibarium cette semaine, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB.

La solution de mise à l’échelle de la couche 2 SHIB fournira des transactions moins chères, une évolutivité et une sécurité améliorées, après des mois de tests et de développement.

Il reste à voir si le prix du Shiba Inu connaîtra une hausse ou une vente de 65 % à mesure que le lancement de Shibarium se déroulera.

Les développeurs de Shiba Inu ont annoncé cette semaine le lancement de Shibarium, la solution de mise à l’échelle de couche 2 tant attendue de SHIB. Shibarium améliorera l’évolutivité de SHIB et fournira des transactions moins chères aux détenteurs de Shiba Inu.

Les détenteurs de Shiba Inu se préparent pour le lancement de Shibarium cette semaine

Les détenteurs de Shiba Inu anticipaient le lancement de Shibarium depuis que Shytoshi Kusama a tease le développement d’une solution de mise à l’échelle de couche 2. Les développeurs ont annoncé que Shibarium sera lancé cette semaine dans une version bêta publique.

L’équipe Shibarium a passé des mois à développer et à tester la solution de mise à l’échelle de couche 2 avant de publier la version bêta publique. L’annonce a été faite sur Twitter via le compte officiel SHIB, elle a exhorté les abonnés à rester à l’écoute pour plus de détails sur la façon d’accéder à la version bêta. Le lancement de la version bêta publique est une étape importante pour le projet Shibarium, dirigé par le développeur principal Shytoshi Kusama.

Le lancement de Shibarium déclenchera-t-il une hausse de 65 % ou un événement de vente d’informations ?

Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence IntoTheBlock, la prochaine résistance clé pour Shiba Inu est la zone comprise entre 0,000014 $ et 0,000020 $. Il s’agit d’une zone clé car 98 240 adresses ont acheté 469,97 billions de jetons SHIB à ce niveau.

Entrée/sortie mondiale de l’argent

Une fois que le prix du Shiba Inu aura atteint la zone comprise entre 0,000014 $ et 0,000020 $, les adresses de portefeuille qui ont acquis SHIB à ce niveau de prix deviendront rentables. Ces détenteurs de portefeuille SHIB s’assiéraient sur des bénéfices non réalisés une fois que Shiba Inu aurait transformé la résistance en support.

Comme le montre le tableau des prix SHIB / USDT sur une journée ci-dessous, Shiba Inu pourrait trouver un support intermédiaire à 0,00000961 $. La liquidité côté achat devrait atteindre 0,00000772 $. Les objectifs haussiers pour Shiba Inu dans sa reprise sont de 0,00001581 $ et 0,00001797 $, comme le montre le graphique ci-dessous.

Tableau des prix SHIB/USDT 1D

Depuis l’annonce, le prix de la pièce Dogecoin-killer a grimpé de près de 5 % pour atteindre 0,00001130 $. La pièce meme sur le thème Shiba-Inu se négocie à 0,00001125 $ au moment de la presse.

