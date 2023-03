Les autorités russes veulent que Poutine s’implique dans la réglementation de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les autorités russes ont fait appel au président Vladimir Poutine pour stimuler les efforts de réglementation.

L’appel découle de la peur que le pays soit à la traîne des autres nations en raison de ses approches conservatrices des technologies financières.

Le développement intervient un an après que les autorités russes se sont affrontées sur les plans de réglementation de la cryptomonnaie.

Après un affrontement institutionnel de haut niveau sur les projets de réglementation de la crypto-monnaie il y a quelque temps, les autorités russes de la cryptomonnaie ont fait appel au président Vladimir Poutine pour stimuler les efforts de réglementation. La demande découle de la crainte que la Fédération de Russie ne soit à la traîne par rapport à d’autres pays si elle continue à adopter une approche plutôt conservatrice à l’égard des technologies financières.

La Russie envisage de devenir un leader mondial des paiements numériques

L’Association russe de l’industrie de la cryptomonnaie, comprenant l’Association russe de la cryptoéconomie, de l’intelligence artificielle et de la blockchain (Racib), a lancé un appel pour l’implication du président Poutine dans la cryptomonnaie.

Dans la lettre ouverte au chef de l’État, l’association souhaite que la haute fonction contribue à structurer le cadre réglementaire du pays pour la crypto et les technologies associées.

La lettre appelle l’attention de Poutine sur le comportement du gouvernement à l’égard du processus de réglementation des actifs numériques, citant :

Risques sérieux d’un retard de l’économie dans l’introduction des nouvelles technologies financières. »

Selon l’association, la politique actuelle de l’État interdit aux entreprises russes d’exploiter le potentiel des nouvelles infrastructures financières. Cela les oblige à se déplacer vers d’autres juridictions, ce qui entraîne des pertes financières directes pour le Trésor russe. Un paragraphe dans l’adresse de l’organisation au président se lit comme suit:

[This] Une approche extrêmement conservatrice et prohibitive pourrait faire perdre à la Russie le rythme du développement de l’économie numérique… ».

L’extrait fait allusion à l’intention de la Russie de devenir un leader mondial des paiements numériques et des systèmes de comptabilité.

Racib a également profité de l’adresse pour rappeler au chef de l’État sa réunion de 2019 avec les associations informatiques du pays pour discuter de la nouvelle législation. D’après la lettre, malgré la promesse de Poutine de régimes juridiques expérimentaux pour les fintechs, ils n’ont jamais été mis en œuvre. De plus, les modifications proposées aux lois sur les actifs financiers numériques du pays compliquent la mise en œuvre de la technologie numérique.

Notamment, la lettre a été co-écrite par Russoft, un partenariat à but non lucratif de développeurs de logiciels. De son côté, Russoft a demandé au haut bureau de convoquer une réunion spécifiquement pour les problèmes mentionnés et d’impliquer les parties prenantes de la cryptomonnaie.

Ils ont également proposé un groupe de travail pour concevoir un projet pilote introduisant les technologies financières numériques. Cela comprendrait les paiements transfrontaliers pour servir la Russie au milieu des sanctions provoquées par la guerre.

La Russie double sur la crypto

La Russie a doublé ses efforts d’adoption de la cryptomonnaie, soutenus par le lancement récent d’un fonds d’investissement pour le financement de projets d’extraction de crypto-monnaie. Cette décision signifiait la victoire de l’industrie sur les obstacles réglementaires et les positions hostiles des principaux organes du gouvernement.

La source d’informations commerciales russe Kommersant a récemment révélé que les investisseurs disposant d’au moins 300 000 roubles (environ 4 000 dollars) pourraient participer au programme. Les 300 000 roubles représentent le capital nécessaire pour acheter le matériel nécessaire et payer les dépenses énergétiques et de fonctionnement, entre autres coûts connexes.

Le changement de paradigme de la Russie

Ces développements surviennent un an après que les autorités russes se sont affrontées lorsque le ministère des Finances a soumis des propositions législatives en contradiction avec la demande d’interdiction générale de la banque centrale. La Banque de Russie a suggéré une interdiction totale du commerce et de l’exploitation des crypto-monnaies, car les monnaies numériques menacent la stabilité financière.

Le ministère des Finances n’était pas d’accord avec la proposition, poussant le président Poutine à appeler les autorités à trouver un consensus.

Néanmoins, la Russie offre actuellement des conditions favorables pour ses opérations minières grâce à un bon climat et à des sources d’énergie abordables. Alors que les sanctions occidentales continuent d’avoir un impact sur les industries régulières, les actifs numériques sont présentés comme la meilleure alternative pour la Russie en ce qui concerne les ressources économiques.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :