L’Inde impose une législation AML à la cryptomonnaie dans le but d’accroître la surveillance réglementaire | Cryptomonnaie

L’Inde a renforcé sa surveillance des actifs numériques, imposant des dispositions sur le blanchiment d’argent aux crypto-monnaies.

Le ministère des Finances a publié mardi un avis annonçant l’imposition de la législation anti-blanchiment sur le trading de crypto.

La décision de l’Inde s’aligne sur celle des régulateurs du monde entier, augmentant la surveillance et la réglementation des actifs virtuels.

L’Inde a aligné son traitement des crypto-monnaies sur celui des États-Unis et des régulateurs du monde entier. La république sud-asiatique a imposé des dispositions sur le blanchiment d’argent sur les crypto-monnaies pour renforcer sa surveillance des actifs virtuels.

Le ministère indien des Finances annonce une législation anti-blanchiment d’argent à la crypto

Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, les altcoins et les stablecoins ont connu une augmentation de l’examen et de la surveillance réglementaires après l’implosion de Terra-LUNA, l’effondrement de l’échange FTX et dernièrement, la crise bancaire du Silvergate. Les événements tumultueux de 2022 ont suscité des réactions de la part des législateurs et des régulateurs mondiaux et ont entraîné une répression réglementaire dans la plupart des pays.

Le ministère indien des Finances a publié mardi un avis annonçant l’imposition de la législation anti-blanchiment d’argent au commerce de crypto, à la garde et aux services financiers connexes. La décision de l’Inde est un pas dans la direction d’un renforcement de la surveillance des actifs numériques par le pays d’Asie du Sud.

Les mesures prises par l’Inde pour appliquer des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent aux crypto-monnaies sont alignées sur les mesures prises par des entités réglementées telles que les banques et les courtiers en valeurs mobilières du monde entier. En 2022, l’Inde a imposé des règles fiscales strictes sur les crypto-monnaies, y compris une taxe sur le trading de crypto.

Les experts de Bloomberg estiment que la décision de l’Inde pourrait entraîner une chute des volumes de transactions cryptomonnaies nationales. Jaideep Reddy, avocat du cabinet d’avocats Trilegal, aurait déclaré: « [The latest anti-money laundering measure] est préoccupant car la mise en œuvre des mesures de conformité requises nécessitera probablement du temps et des ressources.

Fait intéressant, malgré la répression du régulateur financier américain Securities and Exchange Commission (SEC) contre les sociétés de cryptomonnaie, les pièces stables et les actifs virtuels, la capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie est supérieure à 1,05 billion de dollars. Il reste à voir si l’augmentation de la surveillance réglementaire entraînera une baisse de la capitalisation boursière mondiale de la cryptomonnaie.

