89 % font toujours confiance aux dépositaires centralisés malgré les effondrements de 2022 : Enquête | Cryptomonnaie

Les utilisateurs américains de crypto n’ont pas perdu leur confiance dans les « intermédiaires » pour détenir leur crypto, avec une enquête de janvier de Paxos suggérant qu’une majorité de crypto hodlers aux États-Unis font toujours confiance aux banques, aux bourses et aux applications de paiement mobile pour conserver leurs actifs.

Une enquête annuelle en ligne publiée le 7 mars par l’émetteur de pièces stables menée les 5 et 6 janvier a cherché à comprendre comment l’hiver crypto et les «retombées importantes de l’industrie» en 2022 – y compris les faillites de FTX et d’Alameda Research – ont eu un impact sur le comportement des consommateurs et confiance dans l’écosystème crypto. Paxos a noté:

2022 a été une année de montagnes russes pour l’industrie de la cryptomonnaie.

« Allant de certains des prix Bitcoin les plus élevés de tous les temps à certaines des retombées les plus faibles et à grande échelle de l’industrie de sociétés comme Terra, FTX, Alameda Research, etc., ce fut une année volatile et potentiellement test de confiance pour l’écosystème », a ajouté Paxos.

Cependant, l’enquête a révélé que parmi ceux qui ont entendu et suivi la saga FTX, plus de la moitié (57%) des répondants prévoyaient d’acheter plus de crypto ou ne faisaient tout simplement rien à la suite de l’actualité.

Il a également constaté que 89 % des personnes interrogées faisaient toujours confiance à des « intermédiaires » tels que « des banques, des bourses de crypto et/ou des applications de paiement mobile » pour conserver leur crypto, déclarant :

En fait, malgré les effondrements très médiatisés et les mauvaises pratiques sous-jacentes de gestion des risques observées dans plusieurs sociétés de cryptomonnaie, les propriétaires de crypto font toujours confiance aux intermédiaires pour détenir la crypto en leur nom.

L’enquête a également révélé un plus grand désir des consommateurs de pouvoir acheter du Bitcoin (21 997 $ BTC), de l’Ether (1 553 $ ETH) et d’autres actifs numériques auprès des ménages ou des banques traditionnelles, 75 % des répondants indiquant qu’ils étaient « susceptibles ou très susceptibles » d’acheter. crypto de leur « banque principale » si elle était proposée, une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Graphique montrant les répondants qui ont indiqué qu’ils étaient susceptibles d’acheter des cryptos auprès de leur banque principale. Source : Paxos

« De plus, 45% des répondants ont déclaré qu’ils seraient encouragés à investir davantage dans la cryptomonnaie s’il y avait une adoption plus courante par les banques et autres institutions financières », a ajouté Paxos.

Il a déclaré qu’une « opportunité inexploitée importante » existait pour les banques si elles élargissaient leurs offres aux actifs numériques. « Non seulement ces services satisferaient une demande croissante, mais ils entraîneraient également un engagement plus élevé », a déclaré Paxos.

Les répondants se sont qualifiés pour l’enquête s’ils vivaient aux États-Unis, avaient plus de 18 ans, avaient un revenu total du ménage supérieur à 50 000 $ et avaient acheté de la crypto-monnaie au cours des trois dernières années. L’enquête a recruté 5 000 participants.

75% des répondants ont continué à être confiants dans l’avenir de la cryptomonnaie. Source : Paxos

«Malgré le paysage cryptomonnaie volatil de 2022, les consommateurs n’ont pas perdu confiance dans leurs investissements cryptomonnaies. Ce nombre est resté inchangé par rapport au rapport de l’année précédente, soulignant la confiance à long terme de ceux qui participent aux marchés de la cryptomonnaie », a écrit Paxos.

Le moment de l’enquête, cependant, indique que les résultats glanés n’ont pas pris en compte les vents contraires les plus récents en matière de crypto, tels que la faillite du prêteur de crypto Genesis, la répression de Binance USD (1,00 BUSD) impliquant Paxos et l’incertitude financière de la crypto banque. Capitale de Silvergate.

