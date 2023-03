Les agriculteurs de rendement de la courbe se précipitent pour déployer 60 millions de dollars sur la finance conique nouvellement lancée, capter 21% APY sur USD Coin | Cryptomonnaie

Un nouvel outil pour capturer les rendements de l’important service d’échange de pièces stables Curve a attiré plus de 60 millions de dollars de la part des déposants un peu plus d’une semaine après son lancement.

Conic Finance, qui a été mis en ligne le 1er mars, permet aux utilisateurs de déposer des jetons dans ses omnipools, un nouveau produit qui diversifie l’exposition dans l’écosystème Curve tout en augmentant les récompenses.

Chaque omnipool alloue la liquidité d’un seul actif dans différents pools Curve. Tous les jetons du fournisseur de liquidités Curve (LP) sont jalonnés sur Convex pour augmenter les revenus des récompenses de la courbe (CRV). Convex (CNX), un autre jeton de l’écosystème Curve, est également récompensé, tout comme conic (CNC), le jeton natif de Conic.

Les utilisateurs de Conic peuvent gagner jusqu’à 21 % de rendements annualisés sur les trois omnipools pour dai (DAI), frax (FRAX) et USD Coin (USDC). Le pool de l’USDC a attiré plus de 50 millions de dollars de liquidités à lui seul, car Conic fournit actuellement l’un des rendements les plus élevés disponibles sur le marché de la cryptomonnaie pour l’USDC. Les dépôts de frax et de dai sont considérablement inférieurs à 7 millions de dollars et 5 millions de dollars, respectivement.

Les détenteurs peuvent verrouiller leurs jetons CNC pour que vlCNC participe à la gouvernance de Conic et contrôle directement la façon dont la liquidité est allouée entre les pools Curve en participant aux votes d’allocation de liquidité (LAV) de Conic – qui déterminent la part de liquidité d’un omnipool qu’un pool Curve peut recevoir.

Dans les semaines à venir, la demande de Conic parmi les commerçants pour ses produits générateurs de rendement pourrait finalement générer de la valeur pour son propre jeton CNC.

En tant que tels, les jetons CNC se négocient actuellement à 8 $, perdant 4 % au cours des dernières 24 heures avec une capitalisation boursière de 32 millions de dollars.

Pourquoi utiliser Conique ?

Curve utilise des contrats intelligents pour offrir un moyen efficace d’échanger des pièces stables tout en maintenant des frais peu élevés et un faible glissement, selon les documents du développeur. Les déposants sur Curve gagnent des rendements annuels allant jusqu’à 4% de l’un des nombreux pools de la plate-forme, qui verrouille plus de 5 milliards de dollars de jetons basés sur Ethereum sur sa plate-forme.

Les jetons Curve (CRV) sont émis en tant que récompenses d’agriculture de rendement pour les fournisseurs de liquidités sur Curve Finance, et peuvent être convertis en CRV bloqué par vote (veCRV). La détention de veCRV permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance de la plateforme, de gagner des récompenses et des frais plus élevés et de recevoir des parachutages.

Les jetons sont verrouillés dans le temps, ce qui indique que les utilisateurs sont incités à verrouiller leur CRV pendant une longue période pour recevoir plus de récompenses veCRV et plateforme. Cependant, ce mécanisme bloque efficacement la liquidité, créant des coûts d’opportunité pour les utilisateurs.

C’est là que des protocoles comme Conic entrent en jeu, permettant aux utilisateurs d’être exposés ou de fournir des liquidités à l’écosystème Curve pour être récompensés sans avoir à verrouiller leurs jetons pendant de longues périodes en déposant directement sur Curve.

