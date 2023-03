Séquence Elliott Wave en Litecoin (LTC / USD) appelant plus de baisse [Vidéo] | Cryptomonnaie

Le cycle du 16 février 20223 élevé en Litecoin est en cours sous la forme d’une structure en zigzag d’Elliott Wave. En baisse par rapport au 16 février, la vague ((a)) s’est terminée à 90,05 et le rallye de la vague ((b)) s’est terminé à 98,33. Subdivision interne de la vague ((b)) déployée en zigzag à un moindre degré. En hausse depuis la vague ((a)), la vague (a) s’est terminée à 96,02 et le repli de la vague (b) s’est terminé à 92,75. La troisième vague (c) s’est terminée à 98,33, ce qui a complété la vague ((b)) à un degré plus élevé. La crypto-monnaie a repris plus bas en vague ((c)) avec subdivision en diagonale à 5 vagues.

Graphique Elliott Wave LTC/USD 60 minutes

En baisse par rapport à la vague ((b)), la vague i s’est terminée à 96,4 et le rallye de la vague ii s’est terminé à 98,20. La crypto-monnaie s’étend plus bas dans la vague iii vers 93,91 et la vague iv s’est terminée à 95,46. La dernière vague v s’est terminée à 85,85, ce qui a complété la vague (i). Le rallye de la vague (ii) s’est terminé à 91,71 avec une subdivision interne en zigzag. En hausse à partir de la vague (i), la vague a s’est terminée à 90,73 et les creux de la vague b se sont terminés à 87,50. La vague c supérieure s’est terminée à 91,71, ce qui a complété la vague (ii) à un degré supérieur. La crypto-monnaie s’étend plus bas en vague (iii) vers 84.01 avec une subdivision interne en 5 vagues. Tant que le pivot à 98,33 reste intact, attendez-vous à ce que le rallye de la vague (iv) échoue dans le swing 3, 7 ou 11 pour une nouvelle baisse.

LTC/USD 60 minutes Vidéo Elliott Wave

