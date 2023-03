Binance.US va de l’avant avec un accord d’acquisition de Voyager d’un milliard de dollars alors que le tribunal rejette les objections | Cryptomonnaie

Binance.US est devenu le sauveur de Voyager après que FTX, son enchérisseur initial, ait déposé son bilan l’année dernière.

Les avocats de Voyager ont déclaré que les créanciers de la plateforme en faillite pourraient récupérer 73% de leurs pertes.

L’avocat du ministère de la Justice, Peter Aronoff, cherche également à faire appel de la décision du juge Wiles.

Binance.US, la branche américaine du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a remporté mardi une victoire après avoir surmonté un obstacle majeur. La société a été le précurseur dans l’acquisition des actifs de Voyager Digital et est maintenant plus proche de la réalisation de cet objectif.

Binance.US gagne les actifs de Voyager

Binance.US est sorti victorieux à New York mardi après que le juge de faillite Michale Wiles a rejeté toutes les objections contre le projet d’acquisition de Voyager Digital. La branche américaine de Binance a récemment lancé l’accord d’un milliard de dollars après que FTX a dû se retirer en raison du dépôt de bilan de la bourse.

Cependant, cela n’a pas plu à certains, comme la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a soulevé des objections à l’accord. Le juge Wiles a conclu que les chicanes des régulateurs et d’autres entités ne remplaçaient pas la nécessité de restructurer Voyager Digital. En conséquence, l’acquisition de 1 milliard de dollars des actifs du prêteur en faillite a été approuvée.

La décision est venue avec de bonnes nouvelles supplémentaires pour les créanciers de Voyager Digital, les avocats du prêteur suggérant que les créanciers concernés pourraient récupérer 73% de ce qui leur était dû. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux estimations précédentes de 51%, qui avaient été acceptées par les créanciers au moment où FTX était en pourparlers pour prendre le relais.

Les régulateurs n’ont pas baissé les bras

Bien que la décision du juge de la faillite soit en faveur de l’échange, il s’agit toujours de la première étape de nombreuses étapes pour que Binance.US finalise l’acquisition d’un milliard de dollars. L’échange de crypto-monnaie devrait encore obtenir l’approbation des régulateurs, ce qui pourrait s’avérer difficile étant donné que les organismes de réglementation étaient ceux qui s’opposaient à l’accord.

L’un de ces avocats, Peter M. Aronoff, du ministère de la Justice, a déclaré qu’il envisageait de faire appel de la décision du juge de la faillite. Commentant la décision du juge Wiles Binance.US, il a déclaré qu’il se concentrerait sur la garantie que les créanciers de Voyager reprennent le contrôle de leurs actifs, ajoutant,

« Notre objectif a toujours été de rendre aux clients leur crypto-monnaie le plus rapidement possible et de permettre aux utilisateurs de prendre leurs propres décisions concernant leurs propres actifs. »

