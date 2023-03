Pourquoi le marché de la cryptomonnaie est-il en baisse aujourd’hui ? | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est en baisse aujourd’hui, car le langage belliciste de la Réserve fédérale suggère que la prochaine hausse des taux d’intérêt dépassera le consensus du marché.

Le marché de la cryptomonnaie est en baisse aujourd’hui, à la suite d’un net recul observé sur le marché boursier américain après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a publié des déclarations concernant les taux d’intérêt et la forte inflation.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 22 300 $, un niveau préoccupant pour les commerçants qui pensent qu’une baisse en dessous du niveau de 22 000 $ déclencherait un renversement de tendance à 19 000 $. Des inquiétudes similaires existent également pour Ether, qui se négocie actuellement à 1 555 $ et a un niveau de support clé à 1 450 $.

Le marché de la cryptomonnaie n’est pas étranger à la volatilité, et des mouvements de prix généralement marqués sont observés avant la publication de rapports de données économiques clés et l’annonce de la Réserve fédérale sur la politique monétaire et les hausses de taux d’intérêt.

L’avenir de la crypto et de la performance des actions est entre les mains de la Fed

Le 7 mars, le président de la Fed, Powell, a suggéré que les données économiques de février pourraient montrer une hausse de l’inflation plus élevée que prévu.

« Les dernières données économiques sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d’intérêt sera probablement plus élevé que prévu.

Powell a ajouté que :

« Si la totalité des données devait indiquer qu’un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à accélérer le rythme des hausses de taux.

Suite à ces déclarations, le DOW et le S&P 500 ont chuté de 1,18% et 1,08% et BTC est revenu à 21 927 $. La réponse attendue à un rapport sur l’inflation à chaud est une hausse des taux plus élevée que prévu le 22 mars lorsque le FOMC se terminera et que Powell publiera ses orientations sur l’économie pour expliquer l’ampleur de l’augmentation de la hausse des taux.

Avant la déclaration d’aujourd’hui, le consensus du marché était une hausse des taux de 0,25 %, dans la fourchette cible de 4,75 % à 5,0 %, mais cette estimation pourrait changer au cours des deux prochaines semaines, surtout si Powell continue à s’égoutter du langage belliciste.

En fait, les données du CME Group ont montré que les acteurs du marché s’attendaient à une probabilité supérieure à 50 % d’une hausse de 50 points de base d’ici la réunion du 21 au 22 mars.

Les problèmes de liquidité augmentent alors que les États-Unis sévissent contre les émetteurs de pièces stables et que Silvergate Bank vacille

Les récentes mesures d’exécution contre Paxos et Binance, ainsi que la récente répression de la SEC sur le jalonnement centralisé ont également empêché le développement d’une dynamique haussière durable sur le marché. Alors que certains protocoles de jalonnement décentralisés peuvent bénéficier de la récente mesure d’application, l’environnement réglementaire de la cryptomonnaie n’est toujours pas clair et l’incertitude conduit souvent à la volatilité du marché.

L’industrie de la crypto-monnaie et les régulateurs ont une longue histoire de ne pas s’entendre en raison de diverses idées fausses ou de la méfiance à l’égard du cas d’utilisation réel des actifs numériques. La bataille la plus récente est centrée sur la manière dont les échanges centralisés (CEX) peuvent utiliser les fonds des clients.

Gary Gensler, le président de la SEC a émis l’avertissement suivant,

« Si ce domaine a une chance de survie et de succès, ce sont des règles et des lois éprouvées pour protéger le public investisseur. N’ayez pas la main dans la poche du client, en utilisant ses fonds pour votre propre plateforme.

La SEC a lancé la récente série de mesures d’exécution en s’attaquant au programme de gains de Kraken le 9 février. -un programme de service », qui, selon la commission, était qualifié de vente de titres. En plus de l’amende monétaire, Kraken a accepté de cesser de gagner des opérations de programme.

L’action coercitive a également conduit Nexo à mettre fin à son programme de jalonnement centralisé. Alors que certains soutiennent que l’interdiction de jalonnement est un autre clou dans le cercueil de la crypto, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a juré de lutter contre l’action si elle était traduite en justice. Tous les commissaires de la SEC n’étaient pas d’accord sur la mesure d’exécution contre Kraken, mais l’agence a annoncé de nouvelles mesures de répression à la suite de cette décision.

Le 13 février, la SEC a publié un avis à Paxos, un émetteur de pièces stables, affirmant que le BUSD est un titre non enregistré. Suite à l’annonce de la SEC, le même jour, les régulateurs de New York ont ​​ordonné à Paxos de cesser d’émettre du BUSD, qui est le troisième plus grand stablecoin du marché de la cryptomonnaie.

Les inquiétudes concernant la solvabilité de Silvergate Bank ont ​​également un impact sur les prix sur le marché de la cryptomonnaie. Silvergate était l’une des principales rampes d’accès au marché de la cryptomonnaie et sa disparition potentielle pourrait compliquer le flux de liquidités dans l’ensemble du secteur.

Les prix de la cryptomonnaie étaient prêts pour un recul après un début stellaire en 2023

Bitcoin et le marché de la cryptomonnaie ont connu un bon début en 2023, voyant 64% des investisseurs BTC atteindre la rentabilité alors que le prix BTC a atteint 25 300 $ le 21 février. Même les mineurs de Bitcoin en difficulté ont connu une croissance massive, avec des revenus en hausse de 50% à 23 millions de dollars, signalant une reprise pour l’industrie assiégée.

Les principaux investisseurs en cryptomonnaie pensent que davantage de ventes sont à l’horizon et les analystes de Bitcoin poussent les avertissements sur la poursuite de la tendance à la baisse à long terme. Il existe un « écart » à terme CME inférieur à 20 000 $, et certains commerçants s’attendent à ce que le prix du BTC revienne à ce niveau à un moment donné dans le futur.

Dans l’intervalle, l’appétit des investisseurs pour le risque devrait rester modéré, et les traders de crypto potentiels pourraient envisager d’attendre des signes indiquant que l’inflation américaine a atteint un sommet, ou que la Fed signale que des hausses de taux d’intérêt de moindre ampleur sont à prévoir. Une feuille de route plus transparente pour la réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie contribuerait également à améliorer le sentiment dans l’ensemble du secteur.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :