Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cryptos, Polkadot & Cardano– American Wrap 7 mars | Cryptomonnaie

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a présenté mardi son point de vue sur ce à quoi le marché peut s’attendre en termes de hausses de taux lors de son témoignage au Congrès américain, devant le Comité sénatorial américain des affaires bancaires, du logement et des affaires urbaines. Powell a déclaré que jusqu’à présent, il y a eu très peu de preuves de désinflation dans les services de base et que si la totalité des données entrantes indiquent qu’un resserrement plus rapide est nécessaire, les hausses de taux pourraient s’accélérer.

Polkadot (DOT), Cardano et d’autres altcoins sont tous en proie au prochain grand élément qui pourrait déclencher une crise existentielle pour l’industrie de la cryptomonnaie. Avec la sortie du fournisseur de services de paiement Silvergate de l’industrie de la cryptomonnaie, le réseau de services de paiement risque de tomber en panne. Après FTX et LUNA de Terra, cela pourrait être une crise de trop pour les investisseurs, les amenant à évacuer leur argent des altcoins.

Le prix de Cardano (ADA) est sous pression alors que la communauté crypto voit l’un des services de paiement les plus importants et les plus importants du secteur se retirer. La situation de Silvergate Capital semble être le prochain grand échec après l’effondrement de FTX et l’effondrement de LUNA de Terra. Le sentiment haussier fait face à des vents contraires violents et semble prêt à baisser, complétant le triangle baissier sur son chemin.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :