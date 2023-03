Le président de la Fed, Jerome Powell, déclare que les taux d’intérêt pourraient augmenter, Bitcoin glisse en dessous de 22 000 $ | Cryptomonnaie

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que les taux d’intérêt seraient plus élevés que prévu.

Powell a également déclaré que, pour le moment, il y a peu de preuves de désinflation dans les services de base.

La réaction immédiate du marché de la cryptomonnaie aux commentaires a été négative, le prix du Bitcoin glissant en dessous de 22 000 $.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a présenté mardi son point de vue sur ce à quoi le marché peut s’attendre en termes de hausses de taux lors de son témoignage au Congrès américain, devant le Comité sénatorial américain des affaires bancaires, du logement et des affaires urbaines. Powell a déclaré que jusqu’à présent, il y a eu très peu de preuves de désinflation dans les services de base et que si la totalité des données entrantes indiquent qu’un resserrement plus rapide est nécessaire, les hausses de taux pourraient s’accélérer. Ajoutant à la même chose, Powell a déclaré,

« Les dernières données économiques sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d’intérêt sera probablement plus élevé que prévu. »

En déduisant les commentaires de Powell, l’analyste de Netcost-Security Eren Sengezer a déclaré :

« Les remarques préparées par le président du FOMC, Jerome Powell, lors du témoignage au Congrès ont montré mardi que la Fed a l’intention de laisser la porte ouverte pour revenir à des hausses de taux plus importantes – 50 points de base (bps) – si les données économiques le justifient. »

Selon le président de la Fed, la tendance actuelle souligne que la lutte de la banque centrale contre l’inflation n’est pas encore terminée. À l’heure actuelle, le taux du fonds de référence a augmenté de près de huit fois au cours de la dernière année et est actuellement ciblé entre 4,5 % et 4,75 %. Commentant la même chose, Powell a déclaré:

« Nous avons parcouru beaucoup de chemin, et les pleins effets de notre resserrement jusqu’à présent ne se sont pas encore fait sentir. Même ainsi, nous avons encore du travail à faire. »

Discutant de l’impact du témoignage de Powell, Eren a ajouté,

« Avec la réaction initiale, les principaux indices de Wall Street ont fortement chuté, reflétant un changement négatif du sentiment de risque. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 4% et l’indice du dollar américain a dépassé 105,00. L’outil FedWatch du CME Group suggère maintenant que les marchés tablent sur une probabilité de 50 % d’une augmentation des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC. »

Le prix du Bitcoin monte à 22 470 $

Le prix du bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies, a eu une réaction plutôt volatile aux déclarations de Powell, car le plus gros actif cryptomonnaie a plongé pour s’échanger à 22 040 $ au départ, mais a grimpé à 22 474 $ au moment de la rédaction.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Le prix d’Ethereum a également chuté de 1,04 % pour s’échanger à 1 548 $ avant de se redresser, et d’autres altcoins ont emboîté le pas. Le prix MATIC a glissé pour changer de mains à 1,15 $, augmentant de plus de 0,87 %, tandis que Cardano est passé à 0,328 $. Seul le prix du XRP a enregistré une certaine augmentation de la valeur alors que l’altcoin s’échangeait à 0,3802 $, en hausse de 1 %.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :