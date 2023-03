Prédiction des prix de Cardano : ADA va perdre 10 % à mesure que de nouvelles turbulences cryptomonnaies se déroulent | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est sous la pression d’un triangle baissier.

Les commerçants ADA font baisser les prix alors que la banque Silvergate arrête les services de cryptomonnaie.

Avec la montée des vents contraires, le sentiment à court terme favorise la baisse.

Le prix de Cardano (ADA) est sous pression alors que la communauté crypto voit l’un des services de paiement les plus importants et les plus importants du secteur se retirer. La situation de Silvergate Capital semble être le prochain grand échec après l’effondrement de FTX et l’effondrement de LUNA de Terra. Le sentiment haussier fait face à des vents contraires violents et semble prêt à baisser, complétant le triangle baissier sur son chemin.

Les traders de Cardano se font massacrer à cause du recul du Silvergate

Le prix de Cardano a déjà chuté de près de 6% vendredi lors de la session européenne lorsque les premiers rapports ont été publiés sur le retrait de Silvergate du secteur de la cryptomonnaie. Silvergate était une banque de détail de deuxième niveau qui a lancé une passerelle commerciale pour les transactions monétaires entre les crypto-monnaies et les espèces sonnantes et trébuchantes. Le recul de Silvergate est maintenant presque comparable au moment où la Russie a été coupée du réseau SWIFT et pourrait signifier que des problèmes de financement sont à venir pour les participants à la cryptomonnaie très battus.

ADA a cependant échangé récemment pour sortir du triangle baissier et a rencontré des rejets nets. Attendez-vous à une autre crise existentielle avec les vents contraires actuels pour les altcoins avec d’abord une baisse vers 0,32 $. Une fois que le niveau casse sous la pression de l’achèvement du triangle baissier, une baisse de jambe de 10% semble accordée avec 0,30 $ à portée de main.

Graphique ADA/USD 4H

Là où il y a une porte fermée, une autre pourrait s’ouvrir et un nouveau fournisseur de services pourrait remplacer Silvergate. Plusieurs grandes banques ont déjà créé un bureau de négociation pour les crypto-monnaies, et ce ne serait qu’un petit pas pour elles de reprendre l’entreprise et de fournir les services que Silvergate a fournis dans le passé. Cela créerait une eau calme dans l’espace altcoin et verrait ADA sortir rapidement de la ligne de tendance descendante rouge avec une réévaluation proche de 0,37 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :