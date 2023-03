Vitalik Buterin vide MOPS, CULT et SHIK parachutés avant la mise à niveau de Shanghai, déclenche une fuite de liquidités | Cryptomonnaie

Vitalik Buterin a abandonné ses avoirs en shitcoins non Ethereum de MOPS, CULT et SHIK en échange de près de 440 ETH.

Avec la mise à niveau de Shanghai au coin de la rue, le fondateur d’Ethereum a nettoyé son portefeuille de titres à petite capitalisation boursière, les shitcoins.

Les projets envoient des jetons gratuits à Buterin, tandis que le fondateur d’Ethereum les vend, drainant la liquidité des projets à faible capitalisation boursière.

Vitalik Buterin a abandonné ses avoirs à petite capitalisation boursière non-Ethereum de jetons comme MOPS, CULT, SHIK avant la mise à niveau de Shanghai. La mise à niveau d’Ethereum Shanghai est la clé de l’écosystème de l’altcoin car elle précède le déverrouillage du jeton ETH.

Vitalik Buterin abandonne les avoirs de MOPS, CULT et SHIK en échange d’Ethereum

Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum se prépare pour la mise à niveau de l’ETH Shanghai. Buterin a vidé son portefeuille de jetons à petite capitalisation boursière, des « shitcoins » qui projettent un airdrop à l’adresse de son portefeuille.

Un shitcoin est une crypto-monnaie avec peu ou pas de valeur qui n’a aucune utilité ou but perceptible. Buterin a vendu des jetons comme Mops (MOPS), Cult DAO (CULT), Shikoku (SHIK), les échangeant contre près de 440 ETH d’une valeur de 691 000 $.

Vente de shitcoins par Vitalik Buterin

Les projets Shitcoin envoient généralement leurs jetons à l’adresse du portefeuille de Buterin pour accroître leur popularité et leur pertinence dans la communauté crypto. La plupart des shitcoins ont une capitalisation boursière relativement faible, donc la vente de Buterin draine leur liquidité et déclenche une chute massive des prix.

Le fondateur d’Ethereum a vendu 50 milliards de MOPS pour 1,25 ETH, 10 milliards de CULT pour 58 ETH et 500 billions de SHIK pour 380 ETH. Après la vente de Buterin, CULT et SHIK ont respectivement enregistré une baisse de 8 % et 58 % de leurs prix.

Crypto Twitter est déçu par Buterin pour la vente des shitcoins car il a un impact massif sur les projets à faible valeur et ses détenteurs de jetons. Buterin est conscient que la vente de shitcoins gratuits peut faire chuter les prix et drainer massivement les liquidités. Les acteurs du marché pensent que le fondateur d’Ethereum vend pour couvrir ses dépenses, car cela pourrait être considéré comme un revenu sur sa feuille d’impôt.

