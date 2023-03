Le marché de la crypto hésite à se développer | Cryptomonnaie

Image du marché

Le prix du bitcoin et la capitalisation de l’ensemble du marché de la cryptomonnaie ont fluctué dans une fourchette très étroite depuis la seconde moitié de vendredi, avec un centre de gravité autour de 22,3 K$ et 1,03 T$, respectivement.

Pour Bitcoin, cependant, les choses semblent un peu plus positives. Une inspection plus minutieuse révèle un léger biais vers le haut dans ces eaux calmes. Il y a une certaine inclinaison à la hausse après la baisse notable de la semaine dernière, qui ressemble au style de Whale. Dans le même temps, il n’y a pas suffisamment de nouvelles positives en arrière-plan pour que les prix augmentent.

Le tableau technique dans les délais plus longs est également baissier jusqu’à présent, car le BTCUSD est tombé en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours dans un mouvement fort et ne fait aucune tentative pour grimper plus haut tout en restant en dessous de ses MA de 50 et 200 semaines.

Le graphique quotidien d’Ethereum montre un schéma similaire avec des mouvements entre les MA de 50 et 200 jours, mais avec l’argent numérique se négociant principalement entre 1530 $ et 1670 $ pour la huitième semaine consécutive.

Contexte de l’actualité

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont chuté de 17 millions de dollars la semaine dernière, la quatrième semaine consécutive de sorties – les investissements dans les fonds Bitcoin ont chuté de 20 millions de dollars, tandis qu’Ethereum a augmenté de 0,7 million de dollars. Les investissements dans des fonds permettant de court-circuiter le bitcoin ont augmenté de 2 millions de dollars.

L’échange de crypto-monnaie américain Kraken a confirmé son intention d’ouvrir sa banque, malgré un environnement réglementaire difficile et les demandes des régulateurs.

Le groupe BCB a annoncé son intention de combler le vide laissé par la fermeture de Silvergate Exchange Network (SEN) en permettant aux acteurs du marché de la cryptomonnaie d’effectuer des transactions sans restriction en dollars américains.

Les investissements dans les projets DeFi ont augmenté de 190 % pour atteindre 2,71 milliards de dollars en 2022, selon CoinGecko. L’intérêt des investisseurs pour CeFi a presque quadruplé en glissement annuel pour atteindre 4,39 milliards de dollars.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :