La croissance du déploiement d’AAVE V3 sur Ethereum peut-elle catalyser la reprise dans le token DeFi ? | Cryptomonnaie

La valeur totale verrouillée d’AAVE V3 a atteint un sommet de cinq mois de 831,82 millions de dollars, l’offre d’Ethereum représente 32,2 %.

L’Ethereum fourni par les fournisseurs de liquidité est l’un des actifs les plus populaires empruntés sur le protocole.

Avec la prochaine mise à niveau d’Ethereum Shanghai et le déverrouillage des jetons, il reste à voir si une TVL plus élevée pourrait catalyser la reprise des prix AAVE.

AAVE V3 a été déployé pour la première fois sur Ethereum le 27 janvier. Depuis lors, le protocole DeFi a connu une croissance massive, ajoutant près de 11 nouveaux actifs dans le mois suivant son déploiement. La valeur totale verrouillée (TVL) dans AAVE V3 a atteint un sommet de cinq mois à 831,82 millions de dollars avec l’augmentation des emprunts d’Ethereum fournis par les fournisseurs de liquidités.

Il reste à voir si la popularité du protocole et la TVL croissante peuvent catalyser une reprise du prix AAVE.

Le déploiement d’AAVE V3 sur Ethereum connaît une croissance massive

Sur la base des données du fournisseur de renseignements DeFi, AAVE V3 a connu un pic de sa TVL au cours des cinq derniers mois. TVL a atteint un sommet de 831,82 millions de dollars, signalant sa popularité parmi les acteurs du marché DeFi, comme le montre le graphique ci-dessous :

AAVE V3 TVL

Ethereum est devenu l’un des actifs les plus populaires en termes d’approvisionnement en liquidités et d’emprunts. Au moment de mettre sous presse, plus de 94 000 jetons ETH d’une valeur de 147 millions de dollars ont été fournis au protocole et 51 250 ETH, soit près de 55 %, ont déjà été empruntés.

Aux côtés d’Ethereum, les autres actifs populaires du déploiement V3 sur le réseau principal ETH sont :

Actifs populaires dans le déploiement d’AAVE V3 sur Ethereum

Les revenus plus élevés d’un protocole DeFi se traduisent-ils par des gains de prix ?

Les revenus quotidiens d’AAVE V3 ont connu quelques pics après son déploiement sur le réseau principal Ethereum.

Revenu quotidien AAVE V3

Les revenus quotidiens d’AAVE V3 sont restés largement supérieurs à 7 000 dollars depuis le 27 janvier et le prix de l’actif n’a pas réussi à rattraper la croissance des revenus du protocole.

Tableau des prix AAVE

La valeur accumulée à partir du pic de revenus n’a pas réussi à augmenter la valeur du jeton DeFi. Bien que ce soit le cas pour AAVE dans la période entre janvier et mars, il reste à voir si le prix de l’actif rattrape la croissance de ses revenus au deuxième trimestre de 2023.

