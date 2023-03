Premier acteur en Asie : Filecoin se débat face à l’exposition à la Chine et aux problèmes de coût des subventions | Cryptomonnaie

Des prix

Crypto plat alors que Powell se dirige vers le Congrès

Bonjour Asia, voici comment les marchés évoluent aujourd’hui.

Le bitcoin et l’éther ouvrent le jour ouvrable en Asie. Le plus grand actif numérique au monde est en baisse de 0,2% à 22 412 $ tandis que l’éther est bloqué à 1 565 $.

Le volume des transactions est en baisse significative, selon les données de CoinGecko, avec un volume sur 24 heures pour le bitcoin à 16 milliards de dollars le lundi 6 mars contre 27 milliards de dollars le vendredi 3 mars.

Un rapport de CryptoQuant souligne les taux de financement et affirme que le marché actuel est baissier et parie sur de nouvelles baisses.

« Je ne pense pas que nous soyons encore sortis du bois, il est clair que l’inflation est toujours endémique et ici », a déclaré Hany Rashwan, PDG de la société de produits d’investissement crypto 21.co, sur CoinDesk TV. « Il est difficile de montrer combien le marché a évalué cela en ce moment. »

Tous les regards sont probablement tournés vers le président de la Fed, Jerome Powell, alors qu’il se rend au Congrès pour témoigner mardi matin devant la commission sénatoriale des banques et mercredi devant le panel des services financiers de la Chambre.

Powell est dans une situation difficile, car l’économie semble résistante aux effets refroidissants des hausses de taux d’intérêt.

L’explosion du nombre d’emplois en janvier, où les États-Unis ont créé près de trois fois plus d’emplois que prévu, a montré aux observateurs que la Fed a du travail à faire pour faire baisser l’inflation.

L’outil FedWatch de CME met 69% de chances d’une augmentation de 25 points de base et 30% de chances d’une augmentation de 50 points de base. Marché de prédiction PolyMarket affiche une probabilité de 80 % d’une augmentation de 25 bps lors de la réunion de mars et une probabilité de 23 % d’une augmentation de 50 bps après.

Connaissances

La Chine de Filecoin, des problèmes de coût

Filecoin a une capitalisation boursière d’un peu plus de 2,4 milliards de dollars et une capacité de stockage de plus de 13,41 exaoctets (1 exaoctet équivaut à 1 million de téraoctets). Sur ces 13,41 exaoctets, 626 pétaoctets (1 pétaoctet équivaut à 1 000 téraoctets) sont actuellement utilisés.

La question à 2,4 milliards de dollars est la suivante : qu’est-ce qui est stocké dans ces 626 pétaoctets ?

Il y a beaucoup de données archivées sur Filecoin provenant de projets scientifiques ou historiques. Atlas CERN stocke 10 240 tébioctets (soit 11 258 téraoctets) de données du Large Hadron Collider sur le réseau Filecoin ; la USC Shoah Foundation stocke 3 046 tebibytes (c’est grâce à une subvention de 2 millions de dollars de la Filecoin Foundation) ; Internet Archive stocke 503 tebibytes (une autre subvention, cette fois d’une valeur de 10 millions de dollars) ; UC Berkeley stocke 121 tebibytes.

Les seules entités commerciales sur la liste sont une maison de post-production basée en Chine appelée XingChi Media, qui dit qu’elle sauvegarde des données sur Filecoin pour la reprise après sinistre, et NFT.Storage, qui est un produit de Protocol Labs – l’organisation qui prend en charge Filecoin. code.

Un porte-parole de Protocol Labs a également souligné que le marché NFT OpenSea stocke les métadonnées de ses NFT sur Filecoin. Important, oui, pour la continuité de l’industrie NFT face à la catastrophe mais pas exactement quelque chose qui nécessite beaucoup de stockage.

Centralisation de Filecoin en Chine

Il ne fait aucun doute que le protocole Filecoin est utilisé et que la demande de stockage augmente.

(Tribord)

Les données en chaîne montrent que les transactions Filecoin actives quotidiennement ont tendance à augmenter.

Mais peut-être que la raison pour laquelle vous ne voyez pas un grand nombre de clients réels de niveau entreprise utilisant Filecoin – et uniquement des référentiels de données scientifiques et des initiatives de preuve de concept – est due à la forte exposition de Filecoin à la Chine.

En 2021, les mineurs en Chine ont sauté sur la possibilité d’ajouter Filecoin au mélange, avec des milliards dépensés pour acheter des disques durs, qui sont à Filecoin ce que les GPU étaient à Ethereum, et construire des installations.

Bella Yang, responsable de la recherche au sein de l’équipe de recherche d’entreprise d’IDC China, a déclaré à CoinDesk dans une note que les mineurs de Filecoin achetaient un grand nombre de serveurs de stockage connus sous le nom de JBOD. Il s’agit de baies simples de disques durs conçues pour faire évoluer la capacité d’une entreprise à archiver rapidement des données.

« Pendant cette période, un grand nombre de produits JBOD ont été vendus directement aux sociétés minières et les prix des disques durs haute capacité ont commencé à augmenter, entraînant même de nombreuses ruptures de stock lorsqu’il y avait une pénurie de disques durs de plus de 8 téraoctets », a déclaré Yang, expliquant que la demande de disques durs induite par Filecoin est survenue lorsque COVID a fermé des usines en Chine.

Bien que l’extraction de bitcoins ait en grande partie quitté la Chine et que l’extraction d’éther ait été rendue superflue avec la fusion, les mineurs de Filecoin sont toujours très présents dans le pays.

Une étude réalisée en 2022 par l’Université italienne de Pise a montré le degré élevé de centralisation de Filecoin autour de ses 10 principaux mineurs, dont beaucoup sont basés en Chine et appartiennent à des sociétés de stockage en nuage.

« Le fait que les mineurs les plus importants soient liés à des sociétés de stockage en nuage souligne que Filecoin est loin d’être un stockage de marché concrètement décentralisé car ces sociétés dominent le marché du stockage et monopolisent les opérations minières », ont écrit les auteurs.

Filecoin sait que le marché est sceptique

Pour Filecoin, la réponse à ses malheurs est Filecoin Plus (FIL+), qui cherche à séparer les fournisseurs de stockage de qualité de ceux qui polluent le protocole avec des données indésirables, ce que de nombreux mineurs en Chine faisaient au début du protocole.

Cela permet également aux utilisateurs, peut-être ironiquement, de choisir leur fournisseur de stockage. La centralisation est un remède aux écueils de la décentralisation.

Tout cela a un coût, comme CoinDesk l’a déjà signalé, avec des subventions massives nécessaires sous la forme d’une récompense en bloc 10 fois plus importante pour faire fonctionner Filecoin Plus.

Les données de Token Terminal montrent que les revenus du protocole ont implosé au cours de la dernière année malgré une utilisation accrue du protocole. En février, de fortes incitations signifiaient que les bénéfices étaient négatifs nets à hauteur de 43,4 millions de dollars contre des revenus de 1,2 million de dollars.

(Filecoin)

« Ce qui, à mon avis, sera la chose la plus importante à surveiller, c’est si la demande de stockage peut encore suivre lorsque le stockage des données n’est plus gratuit », a déclaré plus tôt Sami Kassab, analyste de recherche d’entreprise Messari, à CoinDesk.

